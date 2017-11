Autocars Nadal no durà el Govern a la Batllia pel concurs desert

Autocars Nadal ha decidit no dur el Govern a la Batllia per haver declarat desert el concurs de les línies regulars d’autobusos, tot i que s’havia plantejat aquesta possibilitat.

Han passat dues setmanes des que va sortir a la llum l’expedient que explica perquè el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, el va declarar desert i el cert és que el director general de la companyia, Bartumeu Gabriel, va assegurar ahir que es tracta d’un informe molt genèric: «Els arguments no són gens específics, no convencen», va apuntar, «però tampoc volem més polèmiques».

Així doncs, caldrà esperar que surti el nou concurs, que s’espera per abans del desembre i del qual Gabriel va desitjar que no tingui «tantes errades com l’anterior», tot i que Autocars Nadal tampoc té clar si es tornarà a presentar. Com és sabut, la companyia va fer una forta inversió en subcontractar una empresa per realitzar un estudi a fons de la gestió de les línies regulars, que de cara al nou concurs ja se sap que ho portarà FEDA. «El pressupost que vam perdre no ens permet fer fortes despeses i també és cert que tenim un cert desencant amb el Govern», va sentenciar.