Fernández: «Álvarez s’ha desdit de tot el que havíem parlat»

El president del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra (Copsia), Òscar Fernàndez, va mostrar ahir el seu descontent per com estan anant les negociacions perquè el psicòleg entri a la cartera de serveis amb la reforma sanitària en la qual està treballant el Govern. Fernández no acaba d’entendre la situació, ja que fa un temps que s’han reprès els contactes perquè així sigui i la situació semblava ben encaminada, però la setmana passada, el ministre de Salut, Carles Álvarez va explicar al Consell General que aquest col·lectiu serà reconegut a la cartera de serveis com a professionals sanitaris però que encara no s’ha decidit si seran coberts per la CASS. «Si tenen evidència científica han d’estar dins de la cartera de serveis. Després s’avaluarà si es paguen o no». D’aquí que ahir, el màxim exponent del Copsia assenyalés: «Em deceben aquestes declaracions. S’ha desdit de tot el que havíem parlat».

Fernández és conscient que el ministre no ha acabat de descartar aquesta possibilitat, però sí que va apuntar: «Ho ha deixat tot a l’aire i amb unes perspectives negatives».

El cert és que els psicòlegs porten gairebé dues dècades de batalla per entrar per la CASS, i Fernández no considera que s’estigui tornant a la situació de principis del 2000: «No penso que sigui així; hem avançat en coses. No pinta com prevèiem, però igualment hem de seure i negociar per veure què passa».

Paral·lelament, el Copsia ja té 3.000 signatures de suport recollides des de la setmana abans a la Fira d’Andorra la Vella, que demostren que té «una gran part de la societat amb ganes de que entri».