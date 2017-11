Detinguda la conductora del 4x4 implicada en l’accident mortal

La conductora del 4x4 que va estar implicada en l’accident que es va produir dijous a la tarda a la carretera general 3 i que va acabar amb la vida del conductor de l’altre vehicle a l’altura de la deixalleria d’Ordino, va ingressar a l’hospital amb lesions lleus i posteriorment, va ser detinguda, segons va fer públic ahir la Policia en un comunicat. La dona, de 56 anys, carregava amb els delictes d’homicidi i lesions per imprudència greu.

Com se sap, el conductor, un resident de 55 anys que presidia la primera penya madridista d’Andorra, va perdre la vida en el moment de la col·lisió. Dos més van resultat ferits lleus i van ser donats d’alta de l’hospital el mateix dijous, unes hores més tard. Els altres dos, però, es trobaven en estat greu i van ser ingressats a l’Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. La mateixa tarda va ser operat un d’ells, de 59 anys, per un politraumatisme a la pelvis complex i ahir, des del centre mèdic van assegurar que està «estable però greu».

L’altre treballador ferit va ser traslladat en helicòpter a Barcelona, vista la gravetat de les lesions que va patir. Segons informa l’agència ANA, es tracta d’un jove de 20 anys que ja està fora de perill, traslladat a planta, però que havia patit traumatismes al cap i a la cara, fet pel qual va haver de ser traslladat a un centre mèdic on pogués ser tractat per especialistes. Des de l’hospital de Sant Pau, on ha estat intervingut de diverses fractures facials i corporals, es va informar ahir que el jove va ser traslladat a una habitació després de l’operació i que no va ser necessari que es quedés a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

Cal recordar que la col·lisió es va produir tot just quan el 4x4, que es dirigia a Ordino, va topar amb la pick up just en el tram que finalitza el doble carril de pujada, per causes que encara es desconeixen. A la furgoneta hi havia cinc treballadors del grup Heracles que acabaven la seva jornada laboral amb unes obres a prop de la rotonda de l’Aldosa que van sortir malparats.

La persona difunta conduïa una camioneta de l’empresa de construcció i viatjava amb quatre companys més de treball: el que està ingressat a Barcelona el que està a l’UCI a Andorra, i els altres dos, que com la dona van rebre l’alta de l’hospital el mateix dijous.

Aquest és el segon accident mortal al mateix punt de la CG-3 en poc més de sis mesos. Aquesta zona de doble carril sortint de la Massana ja va ser l’escenari d’un accident mortal el passat 22 d’abril. Concretament va perdre la vida un motorista de 31 anys, veí d’Ordino, sense cap altre vehicle implicats.