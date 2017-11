Engordany i Vall Banc obren un forat important en la lluita pel títol

Hi ha encara molt temps perquè les coses canviïn, però a dia d’avui, la classificació diu que la UE Engordany i el Vall Banc FC Santa Coloma són els clars aspirants a conquerir la Lliga Multisegur Assegurances. Una data que guanya en credibilitat veient els resultats d’ahir. Primer i segon classificat s’enfrontaven a Lusitans i Tic Tapa Sant Julià, respectivament. Enemics en la lluita pel títol. I tots dos van resoldre els examens de la millor manera: amb els tres punts i obrint més distàncies. El forat que s’ha obert és important. Els dos derrotats queden a 7 punts dels colomencs i a 9 de l’Engordany.

L’Engordany va demostrar ser molt més efectiu que el Lusitans de cara a porteria. Els vermelhos, que comencen a perdre pistonada, tampoc van ser tan inferiors com indica el marcador. Els riscos assumits al final expliquen la golejada, però tampoc és que al terreny de joc es veiés tanta diferència. Va obrir el marcador un central, Cellay, ja gairebé quan s’ensumava el descans (minut 38), que va canviar radicalment el panorama d’igualtat.

A la segona part, el Lusitans va anar assumint riscos a mida que avançaven els minuts i no aconseguia la igualada. L’Engordany, amb més espais, va aconseguir fer el segon mitjançant Sebas, passat el quart d’hora. I ja cap al final, amb el Lusitans a la recerca del miracle, Nikola Zugic va signar la sentència definitiva al minut 82.

El clàssic també es va traduir en un duel de lluita pel mig del camp i també amb algunes ocasions a les dues porteries, tot i que no molt clares, fins que Sosa va trencar el 0-0 inicial al minut 39.

La segona part encara va ser més animada. El Sant Julià va posar una marxa més i els colomencs van respondre amb la mateixa moneda, a diferència d’altres ocasions. Amb tot, els lauredians no acabaven de posar en problemes seriosos Eloy Casals, mentre que a l’altra porteria, Víctor Rodríguez en va tenir una ben a prop de complir-se el temps reglamentari, però la seva rematada de cap la va treure Nico Ratti amb una intervenció de gran mèrit que, amb tot, no va poder evitar la derrota per la mínima dels seus.

Taules entre Inter i UE

La UE volia regalar la victòria al seu tècnic Juan Márquez, que continua ingressat en un centre hospitalari de Barcelona, on serà intervingut per un infart que va patir el dimarts passat. Davant, però, tenia un os ben dur com és l’Inter d’Escaldes d’Àlex Somoza i no va poder passar de l’empat (2-2). Al minut 4, Josele Aguilar va marcar el primer gol i al 24, Peter Muñoz va marcar el segon en pròpia meta. La UE anava a remolc, però no es va rendir i en una segona part plena de coratge i fe, va aconseguir empatar. Jordi Rubio va marcar el 2-1 al minut 53 i al 78 va aparèixer Boris Anton per fer la igualada.

Per últim, la Penya Encarnada tampoc va poder amb el Construccions Nóbrega i segueix cuer sense cap punt. Jordi Barra va marcar per a la Penya al minut 6 però els encampadans ja vencien 1-3 al descans i van acabar golejant per 2-8.