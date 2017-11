L’FC Andorra obté un punt en la visita al camp del Bellvitge

L’FC Andorra va visitar ahir un dels camps més assequibles del grup 2 de la Primera Divisió Catalana. L’Unificación Bellvitge, penúltim classificat, no coneixia la victòria abans de rebre els tricolors i res a canviat per al conjunt barceloní, que continua sense sumar punts de tres en tres. Però tampoc no es pot dir que el resultat sigui del tot bo per als de Marc Castellsagué. El resultat, un 0-0 que no deixa del tot satisfet a ningú. Els tricolor no acaben de trobar el camí del triomf, ja que porta tan sols un en els sis darrers partits, sumant 6 punts de 18 possibles.

Tal i com s’esperaven Marc Pujol i companyia, els locals van lluitar cada pilota com si fos l’última. I l’Andorra, també amb problemes de gol i unes quantes baixes d’importància –com la d’Aláez de llarga durada o la d’Aaron Sánchez, també per lesió, i Ludo, per sanció– va anar de menys a més quant a domini fins que als últims minuts es va bolcar en el mig camp del Bellvitge en busca dels tres punts. Castellsagué fins i tot va treure Emili a un quart d’hora per al final per Ricard Fernández, per acumular jugadors ofensius. Però no va haver-hi manera. L’Andorra continua a mitja taula i no acaba d’apropar-se als favorits a l’ascens.