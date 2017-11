Mireia Gutiérrez no acaba la primera mànega en Copa del Món

El color polític no ha d’influenciar en la creació d’un centre

En esquí de fons, hi havia una FIS a Gaalaa (Noruega), on Irineu Esteve va acabar el 24è de 165 competidors, en la prova absoluta de 15 km, que va guanyar el noruec Mattis Stenshagen. Carola Vila, de la seva banda, va obtenir una meritòria 9a posició de 99 participants als 5 km de la categoria júnior, a la qual va vèncer la noruega Kristie Stavaas Skistad.ç

Una altra delegació tricolor va competir en un gegant FIS a Funaesladen (Suècia), on va destacar Albert Pérez amb una 36a posició, a gairebé 5 segons del vencedor, l’alemany Fabian Gratz. Bartomeu Gabriel va acabar 39è, Albert Torres 46è, Joaquim Rodríguez47è, Xavier Cornella 50è i Nicolàs Castro 52è.

Pel que fa a l’equip masculí de la FAE, també hi havia un eslàlom FIS a Hemsedal (Noruega), on el millor andorrà va ser Àxel Esteve amb un meritori 11è lloc.

L’andorrana va quedar fora de la cursa a la part final; al primer pas intermig va marcar un +0,86 que la situava en la 44a posició de la provisional, en el segon va millorar lleugerament (+1,28, 41a) i al tercer intermig es va mantenir en aquesta plaça amb +2.81. Finalment, però, no ha pogut completar la cursa. «No ha pogut agafar un bon ritme i finalment ha anat perdent la línia fins que en una doble s’ha sortit», van explicar els tècnics.

Mireia Gutiérrez no va poder finalitzar la primera mànega a la segona cita de la Copa del Món d’eslàlom, ahir a l’estació nord-americana de Killington.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació