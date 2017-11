Ni lloc, ni data per al centre de tractament de les drogoaddiccions

Encara no se sap quan començaran les obres per al Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) que haurà d’acollir els joves del país amb problemes de drogodependència. De fet, ni tan sols se sap l’emplaçament previst per a l’equipament. «El centre exigeix unes característiques molt determinades i ens està resultant molt difícil trobar un espai adequat. Hem mirat estructures que ja estaven fetes en el nostre país però no han prosperat. La construcció es pot allargar una mica, aquesta opció és molt més lenta», va explicar a EL PERIÒDIC la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll.



Aquest és un dels missatges que Fenoll va traslladar als pares que formen part de l’associació Els fills d’Andorra, amb qui es va reunir el dilluns passat. L’agrupació aglutina pares de joves, molt sovint menors d’edat, amb problemes de drogoaddiccions i, d’entre els punts que es van tractar a la trobada, hi va haver el de l’estat de la construcció del CREI, que permetria als familiars no haver d’ingressar als joves fora del país i, per tant, els facilitaria estar a prop seu durant el tractament.

Una de les fundadores de l’associació, Rosa Vasques, va comentar que durant la reunió amb el Govern van demanar «que hi hagi un espai provisional per poder treballar amb els nois de la mateixa manera que es faria a un CREI» mentre no es construeix l’equipament definitiu perquè «no tenen ni els terrenys», s’exclamava Vasques, alhora que recordava que el ministre Espot els havia dit en reunions precedents que «el centre estaria fet l’any vinent».



Fenoll va voler deixar ben clar que el ministeri entén que «és una problemàtica greu i volem acompanyar a les famílies en tot el que ens sigui possible»però «els vaig explicar que aquest centre [CREI] ha de tenir unes característiques molt determinades perquè els nois i noies han d’estar allí tancats sense sortir durant un període i han de tenir l’oportunitat de seguir una escolarització, de fer esport i de fer tallers», ja que es tracta de persones menors d’edat que han de seguir formant-se amb totes les garanties.

Altres programes

No obstant, Fenoll va assenyalar altres iniciatives que s’han posat en marxa per redreçar les situacions de drogodependència entre els joves a Andorra. «Sí que hi ha programes amb menys intensitat que s’han creat per pal·liar aquests efectes i que els nois tinguin alternatives. Per exemple, hem creat un pla de xoc conjuntament amb el servei de Salut Mental que ja tracta a menors que tenen un consum important», va valorar la responsable d’Afers Socials.

«Després també hem posat en marxa el servei de rehabilitació per adolescents, per a consums molt incipients o per a persones que poden estar en risc de consumir. Aquest programa s’ocupa dels joves en horari extraescolar i festius per fer activitats i xerrades, entre d’altres són dos programes nous que ja s’han posat en funcionament», va afegir Fenoll.

Enduriment de la llei

Una altra de les demandes d’Els fills d’Andorra és que s’endureixi la llei de menors perquè puguin ser jutjats per la via penal. Aquesta és una proposta amb la què el ministeri està d’acord i ja hi treballa.



Vasques es va queixar que «els pares hàgim de respondre per les coses que fan els nostres fills», com ara els delictes que cometen associats al consum de drogues i demana que la responsabilitat de l’acció pugui recaure sobre els menors i que «paguin pels delictes que fan, que els obliguin a treballar per pagar-los, per exemple. Els pares no podem amb tot». A l’associació també li agradaria que dos dels agents de policia que estan actualment en formació, s’encarreguessin de vigilar el consum i tràfic a la via pública en exclusiva.



Al respecte d’aquest desig, Fenoll va explicar que aquest tema no es va tractar concretament a la reunió però «el que sí que em van demanar és que hi hauria d’haver agents especialitzats per a aquests temes i ja hi ha un grup d’agents específics de menors al grup de delictes contra les persones, amb tres o quatre efectius policials», va detallar.



L’associació de pares també va plantejar l’opció que les escoles retinguin els joves que detectin consumint drogues i els entreguin a la Policia, amb coneixement dels pares. Al respecte, la secretària d’Estat d’Afers socials i Ocupació va recordar que «no és possible retenir-los però actualment ja hi ha un protocol i ja s’avisa a la Policia que activa els protocols depenent de la gravetat del cas».



Els fills d’Andorra veu també amb bons ulls que «l’educació obligatòria s’allargui fins als 18 anys per evitar que els joves estiguin pel carrer, perquè aconseguir feina als 16 no és fàcil», va considerar Vasques.

Incidència

Les substàncies més consumides pels joves amb problemes de dependència són el «cannabis i, en menor mesura, les substàncies químiques de laboratori com pastilles, almenys que tinguem identificat des del ministeri», va detallar Fenoll.

Sobre el nombre de joves afectats per la drogoaddicció al Principat, la responsable d’Afers socials va reflexionar: «Crec que el consum entre adolescents potser no era tan emergent o tan visible abans, no sabria dir si hi era però no el vèiem i ara s’està evidenciant».

Properes passes

La secretària d’Estat d’Afers Socials va valorar respecte de la reunió mantinguda amb Els fills d’Andorra: «No es va prendre cap decisió durant la reunió sinó que es van recollir les preocupacions i neguits. Després de mirar-ho amb el ministre, veurem on es pot fer més incidència i a on es pot actuar a més curt termini». Properament, les portaveus de l’associació i el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, representat pel ministre Espot i Fenoll, reprendran les reunions per seguir treballant sobre una problemàtica social que preocupa, i molt, als pares d’aquests joves. Així mateix, també es volen reunir amb el director del Cos de Policia, Jordi Moreno, per parlar «dels professionals que s’han d’encarregar de vetllar perquè es redueixi el consum de drogues als parcs», segons va explicar Rosa Vasques.