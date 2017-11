Una col·lecció d’estrelles situa la capital en boca del món de l'esport

La Gala d’entrega de premis de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) ha posat Andorra en boca de tot el món. Ha estat un cap de setmana amb una agenda farcida d’actes i des de divendres així s’ha reflectit als carrers, plens de gent a totes hores. El cònsol menor de la capital, Marc Pons, no ho podia explicar millor: «Coincidia el Black Friday, la inauguració del Poblet de Nadal, l’acte de signatures i la gala. Ha estat un cap de setmana fantàstic».

El Park Hotel va ser l’escenari escollit per entregar el títol als campions del món de les 36 modalitats que té el motociclisme, a més dels 12 equips i quatre guardonats que han donat sentit a la cerimònia, que es va poder seguir per streaming, però també pels canals estatals i internacionals de renom, com ara Movistar+ a Espanya. El retorn, per tant, ha estat brutal, com així va admetre el president de la Federació Motociclista d’Andorra, Josep Punti: «La repercussió és brutal. Des del meu punt de vista, jo sóc un apassionat de les motos però si fos tennis o futbol diria el mateix: és una ocasió especial i única per Andorra i per la FMA. Cada any, la gala es fa en ciutats importants del món com Berlín, que va ser la seu l’any passat. Aquest ens ha tocat a nosaltres, tot un luxe».

Canvi d'ubicació al 2018

El conveni signat per la FMA amb la internacional és per dos anys, cosa que significa que al 2018 tornarem a tenir els campions de totes les modalitats al Principat. Res que no preocupi a la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, qui va apuntar: «Tot ha funcionat molt bé, el president de la FIM ens ha fet saber la seva satisfacció per com ha anat tot. Hem demostrat que som capaços d’organitzar actes de primer nivell com aquest i per l’any que ve tindrem un alicient més, ja que hi haurà eleccions a la FIM i vindran representants de més països per votar. Potser haurem de fer alguna modificació de lloc per capacitat...».

Andorra, a més, ha tingut una participació activa a nivell competitiu. El resident Toni Bou era a l’acte com a campió del món de trial, també Albert Llovera i Cyril Despres, Cristian España i sense oblidar Marc Márquez, campió de MotoGP que viu a Cervera però que passa llargues temporades entrenant a Andorra. «Aquesta gala és una oportunitat de tenir els millors del món aquí, la repercussió és brutal. La gent ha gaudit durant tot el dia dels seus ídols i la gala es retransmet a totes les televisions del món en un diumenge a la tarda, quan tothom està a casa. Jo sempre la veig per la tele i poder gaudir-la en directe a casa meva és una sensació inoblidable», va afirmar Llovera.

Toni Bou, que viu a Sant Julià i ha guanyat 22 títols en 11 anys, va agraïr tenir la gala a casa seva com qui diu: «Una sort després de tants viatges que fem tot l’any». Defineix el cap de setmana com «intens i divertit», fet que no fa més que reforçar la seva idea de quedar-se a viure a Andorra per sempre: «Porto dos anys aquí i em sento molt estimat, el país fa molt per mi i jo molt agraït d’estar en aquest paradís valorant quedar-me per sempre perquè estic molt còmode».

Márquez, com a casa

«He vingut de casa meva en cotxe i en una hora ja estava aquí; això és un luxe. Estar aquí es bon senyal, es que l’any ha anat molt bé. I que pugui celebrar-ho a Andorra es fa més especial. Ha estat el primer any amb sessió d’autògrafs, a prop de la gent... M’ha agradat que no fos tan distant de la gent com altres anys». Com és sabut, Andorra repetirà l’any que ve però Márquez va optar per parlar amb cura: «M’encantaria, però mai se sap què passarà. De moment prefereixo gaudir aquest títol».