Andorra demanarà fer pagaments immediats i sense cost a Europa

El Govern sol·licitarà al Consell Europeu de Pagaments l’ingrés a la Zona Única de Pagaments en Euros (coneguda com a SEPA, per les seves sigles en anglès). Avui dia, d’entre els països que utilitzen l’euro, només Andorra, Ciutat del Vaticà, Montenegro i Kosovo, no formen part d’aquesta àrea que permet fer transferències bancàries de fins a 15.000 euros de manera instantània i sense cost addicional, des del passat 21 de novembre.



«Les converses amb el Consell Europeu de Pagaments ja han començat i estem redactant l’informe d’ingrès. Abans d’arribar a l’aprovació final, hi ha d’haver reunions amb diferents grups de treball del Consell Europeu de Pagaments», va explicar la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella, en conversa amb EL PERIÒDIC.

L’organisme europeu vetlla perquè els sol·licitants compleixin la normativa antiblanqueig

«Volem enviar la documentació d’accés com abans millor i la idea és presentar-lo abans de finals d’any però ens hem d’adaptar als tempus del consell també i encara no es pot dir una data concreta», va assegurar Cornella.



La secretària d’Estat va justificar que Andorra no formi part encara de la zona perquè venim d’un passat on no teníem tota la legislació a nivell bancari que es requereix per accedir a SEPA però ens hem adaptat molt ràpidament», va valorar.



El Consell Europeu de Pagaments examina que els països sol·licitants compleixin els requisits de pagament electrònic, solvència, lluita antiblanqueig i la normativa MiFID, uns requisits que el Principat ha anat assolint en els darrers anys.



Els avantatges de pertànyer a SEPA seran tant pels ciutadans com pels bancs andorrans. «La qualitat del servei de les entitats millorarà, es reduiran els costos i terminis de processament de transferències dins de l’espai i les despeses bancàries», va apreciar la secretària d’Afers Financers Internacionals.



«L’estratègia ha sigut adaptar tota la normativa de país a l’europea, no només per SEPA, sinó tenir-ho tot homologat i anar sol·licitant allò que ens interessa perquè el país sigui competitiu i tingui tot el necessari per seguir avançant», va valorar Cornella.



Des d’Andorra Banking, l’associació de bancs andorrans, van explicar que als països de la Unió Europea s’han configurat plans nacionals de migració a SEPA i van entendre com a «necessària també la creació d’aquest tipus de comissió a nivell andorrà».