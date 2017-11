La fugida jueva pel Pirineu convertida en documental

El color polític no ha d’influenciar en la creació d’un centre

El documental aprofita el projecte que el 2015 va posar en marxa la Diputació de Lleida per recuperar les rutes d’evasió dels refugiats jueus pel Pirineu lleidatà durant la Segona Guerra Mundial. Es tracta d’una iniciativa local amb projecció internacional que vol rescatar la memòria històrica i reconèixer la solidaritat entre el poble jueu i el català, informa l’ACN.

Especialment colpidor és el relat de Paquita Sitzer, que tenia cinc anys quan va deixar França i va arribar a Catalunya amb la seva família a través de la serralada. A Perseguits i salvats, Sitzer i fills i néts d’altres exiliats visiten els paratges que els van acollir. La duresa dels fets reviscuts té un contrapunt positiu en la solidaritat que els veïns de les comarques pirinenques van demostrar als refugiats. Els testimonis del documental coincideixen en el fet que moltes famílies van aconseguir salvar la vida gràcies a l’empara de ciutadans anònims de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i l’Aran. I tots ells prenen consciència que estan vius gràcies a la lluita per la vida i la llibertat que van emprendre els seus parents.

Aquest cap de setmana es va estrenar el documental Perseguits i salvats, que ressegueix la fugida de l’holocaust jueu a través del Pirineu de Lleida, a través de la xarxa de televisions locals i Movistar+. La cinta està dirigida per Daniel i Jaume Serra, que han comptat amb l’assessorament de l’historiador Josep Calvet.

