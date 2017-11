Més de 26 milions d’entrades als túnels del país el 2016

El número d’entrades de vehicles als sis túnels que hi ha distribuïts pel Principat denoten que el trànsit per les carreteres del país va a l’alça i sense fre. Almenys a curt termini. Segons dades recollides al darrer Informe de Mobilitat de l’Automòbil Club d’Andorra (Imaca) corresponent al 2016, els conductors han fet servir els túnels en més de 26 milions d’ocasions. Només un, el del Pont Pla, ha patit un petit –millor dit, mínim– descens, passant de 4.898.343 el 2015 a 4.812.256 l’any passat.



La tendència positiva d’entrades es produeix sense pausa des del 2013. Un misteri si la gràfica en creixement s’allargarà per molts anys, tot i que hi ha indicadors que delaten que, per a l’any en curs, la gràfica continuarà apuntant cap amunt: «Caldrà fer un seguiment acurat, però tot fa pensar que la tendència continua essent positiva», va valorar a EL PERIÒDIC el director de Mobilitat, Jaume Bonell.

Des de l’àrea que controla el trànsit a les carreteres andorranes han trobat una explicació a les més de 26 milions d’entrades als túnels. El motiu és que s’ha detectat que la mobilitat interna del país també està en augment: «Actualment tenim 165.000 desplaçaments diaris amb origen i destí dins les nostres fronteres; això, sumat als 4,5 milions de vehicles que ens van visitar el darrer any, és la prova de que hi hagi un increment d’entrades als túnels».



Entre ells, el que més ús té és el de Ràdio Andorra, que es troba a l’entrada d’Encamp enfilant-hi des de la capital. De fet, és l’únic que supera els set milions d’entrades (7.879.446) i en els darrers dos anys ha crescut en prop d’un 10% (700.000 vehicles més). Es tracta d’un punt clau pel qual s’ha de passar sí o sí per anar en direcció a França, a les pistes d’esquí de Grandvalira i de tornar a casa després de la jornada laboral per a tots aquells que resideixen a les valls d’orient, però l’increment tan substancial, segons Bonell, «probablement és per la recuperació econòmica, tant interna com externa».

Sant Antoni, el que més creix

El mateix, i fins i tot més exagerat, s’ha viscut amb el pont de Sant Antoni que condueix des d’Andorra la Vella a la Massana, el segon més utilitzat amb 6.924.237 entrades. Aquest ha viscut un increment de gairebé un milió d’usuaris en els darrers tres anys. Prop d’un no menyspreable 15%: «La recuperació econòmica…», sosté el director de Mobilitat, «i que també coincideix amb què hi ha un augment en el número de residents a les valls del nord», va reforçar.

Bonell apunta que l’alt nombre de vehicles respon a la millora econòmica interna i externa

No acaba d’assentar-se com una alternativa a ser el túnel més transitat del país el de la Tàpia, tot i ser el tercer amb 6.753.566. Aquest no deixa de ser una alternativa més per als vehicles que provenen de la frontera del riu Runer –tot i que s’hagi convertit en la principal– a més de la que hi ha pel centre de la vila, que també deu tenir la seva afluència.



No és d’estranyar que tots els túnels, tret del d’Envalira –l’únic de pagament, motiu que explica que sigui el menys transitat amb diferència, amb 648.094 entrades–, han registrat el major número d’entrades per al mes de desembre. Les estacions obren les pistes, el visitant és quan més ganes té d’estrenar la temporada d’esquí i a més hi ha el pont de la Puríssima i les festes de Nadal. Tot és favorable perquè els túnels del país tinguin en l’últim mes de l’any la xifra més alta d’usuaris i si el d’Envalira no segueix aquest patró és per dos motius, segons va argumentar Bonell: «D’una banda, el 70% del vehicles que ens visiten en aquest període ho fa per la frontera amb Espanya i l’altre 30%, per la de França. De l’altra, el mes per excel·lència de les vacances dels francesos és el de juliol». I vet aquí que, justament al túnel d’Envalira, el desembre és el cinquè any més transitat del 2016. El número u ratifica la teoria de Bonell: el juliol.