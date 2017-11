El PS dubta de la idoneïtat de dues adjudicacions del Govern

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Gerard Alís ha tramitat una demanda d’informació mitjançant la qual reclama al Govern documentació sobre dos concursos públics vinculats al desplegament de la Llei de serveis socials i sociosanitaris. En concret, el parlamentari vol tenir dades sobre les contractacions dels treballs que han de servir per fixar els preus públics de les diferents i de l’auditoria d’eficàcia i eficiència del sistema. Dins de la formació genera dubtes el fet que tots dos encàrrecs s’hagin acabat fent a una mateixa empresa, el segon d’ells de forma directa.



En l’escrit, Alís reclama «el plec de bases i l’informe d’adjudicació, així com tota la resta de documentació complementària, i «l’informe d’adjudicació relatiu a la contractació directa de l’empresa Antares Consulting S.A. per la realització dels treballs».



Alís recorda que no és el primer cop que els consellers socialdemòcrates s’interessen pels concursos públics que el Govern està tirant endavant en aquesta matèria. «Ja fa uns dies vam fer una demanda en relació a l’auditoria de serveis socials i sociosanitàries, que havia quedat deserta», explica el parlamentari lauredià, que remarca que posteriorment «vam veure al BOPA una adjudicació directa». Per això, «volem l’informe per veure el contingut i les formes amb què s’ha adjudicat, lligat amb el fet que l’empresa ja fou adjudicatària a l’agost d’uns treballs per a l’establiment de preus i les contraprestacions dels usuaris».



El conseller general del PS no amaga que «ens ha sobtat que s’hagi adjudicat tot a una mateixa empresa» i defensa els motius que l’han portat a tramitar la demanda d’informació. «Volem analitzar i contraposar els treballs i veure si hi ha una possible incompatibilitat entre totes dues tasques, conclou Alís.