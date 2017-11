Ld’A reclama les mesures de seguretat a Vivand

El comitè parroquial de Liberals d’Andorra (Ld’A) d’Escaldes-Engordany critica la «passivitat» del comú de la parròquia per instal·lar elements provisionals de seguretat a l’avinguda Carlemany, siguin pilones o siguin altres elements com arbres en grans testos, que dificultin o dissuadeixin possibles atacs terroristes a la zona per als vianants.



En un comunicat, els membres del comitè recorden que després dels tristos atemptats de Barcelona, es van produir reunions entre el cap de Govern i els cònsols d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany per tal d’adequar la remodelació de les avingudes Carlemany i Meritxell amb elements de seguretat per evitar aquest tipus d’atacs. En aquest sentit, els escaldencs asseguren tenir constància que s’està treballant per instal·lar aquest tipus de proteccions. Tot i això, reclamen que s’instal·lin «sense més dilacions elements provisionals fins a incorporar els definitius, previstos en la futura remodelació de les avingudes Carlemany i Meritxell».



A més, el comitè recalca que «la instal·lació de mesures provisionals de protecció dels vianants és totalment compatible amb la coordinació amb les tasques dels serveis d’emergències, ja que Escaldes-Engordany disposa de carrers perpendiculars a la zona de Vivand».