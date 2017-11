Ubach defensa el model econòmic sostenible a l’OIF

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va defensar ahir el model de transformació econòmica sostenible d’Andorra davant la 34a Sessió de la Conferència Ministerial de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) que es va celebrar el cap de setmana a París, centrada en les noves economies: Economia blava i verda, nous motors de creació de riquesa, d’inclusió social i desenvolupament sostenible. Ubach, que va assistir a la trobada acompanyada de l’ambaixadora d’Andorra a la República Francesa, Cristina Rodríguez, va intervenir davant el ple ministerial.



La titular de la cartera d’Afers Exteriors es va referir al voltant del tema que va centrar la sessió de treball, exposant els canvis econòmics que el Principat està duent a terme, impulsant un desenvolupament sostenible, respectuós amb l’entorn natural i ajustant-se a les exigències relacionades al canvi climàtic.



La ministre d’Exteriors va recordar la recent participació de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, a la COP23, on va exposar el compromís del Principat per la lluita contra els efectes del canvi climàtic i el projecte de llei de transició energètica. Maria Ubach va mencionar també que la transformació de l’economia a escala global ha de ser més inclusiva, tot respectant els drets de les persones i promovent la millora continuada de la qualitat de vida. La ministra d’Afers Exteriors també es va referir a la necessitat de preservar un bé natural i essencial com és l’aigua ja sigui a nivell nacional com internacional a través d’ajuts al desenvolupament.

Dins del context de la conferència, Ubach va refermar el compromís d’Andorra amb les accions i projectes plantejats per la Francofonia, per exemple, a través de les contribucions voluntàries als programes a favor de la igualtat de gènere i dels joves.



En l’àmbit nacional, la ministra va recordar que Andorra ha adoptat el Llibre Blanc per la Igualtat que permetrà la redacció d’una llei global en aquest àmbit, impulsant diverses mesures per promoure la sensibilització de la població. Així mateix, la ministra ha fet referència a la voluntat d’Andorra d’evolucionar jurídicament en l’àmbit de la solidaritat.



Finalment, també va apel·lar als diferents membres de l’organització a posar en marxa una educació de qualitat que transmeti als joves els valors necessaris per a la convivència, el respecte de les diferències, els valors democràtics i dels drets humans com a eina per a prevenir i lluitar en contra els extremismes i la radicalització.



En el marc d’aquesta sessió ministerial, Ubach va mantingur reunions bilaterals amb els seus homòlegs de Romania i Bèlgica, el viceministre de Bulgària, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus i Exteriors de França, Jean-Baptiste Lemoyne. Amb els tres primers, va fer balanç de les relacions bilaterals amb el Principat, i també els va exposar l’estat actual de la negociació de l’acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea. Amb el secretari d’Estat francès, a més, va posat en relleu la importància del multilateralisme i la cooperació en l’àmbit multilateral entre els dos països, i la cooperació en els àmbits de l’educació i l’esport entre França i Andorra. La ministra també va mantenir una trobada amb el seu homòleg del Cap Verd, amb el qual va acordarla voluntat de desenvolupar les relacions bilaterals entre els dos països.



La 34a Sessió Ministerial de la Francofonia es va tancar ahir amb la cerimònia de traspàs de poders, amb les intervencions del ministre d’Afers Exteriors de Madagascar i president sortint, i del ministre d’Afers Exteriors d’Armènia, país que rep la presidència i que, per tant, acollirà la celebració de la 27a Cimera de la Francofonia el 2018.