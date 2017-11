La Policia deté un resident per traficar amb marihuana

La Policia va detenir el passat dijous un home per presumptament traficar marihuana. Els fets es remunten al 25 d’octubre quan van arrestar un jove de 25 anys que portava 25,9 grams d’aquest estupefaent. Arran d’això, es va començar una investigació per determinar qui era la persona que li havia venut la droga, segons el balanç de detenció setmanal del cos de Policia.

Finalment, els agents van determinar que es tractava d’un resident, de 45 anys. Per aquest motiu, van decidir inspeccionar el seu domicili, situat a Escaldes-Engordany. Durant el registre, van localitzar 52,45 grams de marihuana. Per això, els agents van detenir l’home el passat diumenge com el presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.



Aquesta no és l’única detenció que s’ha efectuat en el marc d’aquesta setmana per un delicte contra la salut pública. El mateix dijous a la frontera del riu Runer, els agents van enxampar un resident de 46 anys que intentava accedir al Principat amb dos grams de cocaïna amb un vehicle particular.

Li roba el mòbil a la parella

La Policia també va arrestar un home diumenge a Escaldes-Engordany per ser l’autor, suposadament, d’un delicte contra la inviobilitat de domicili, contra el patrimoni i la funció pública. En aquest cas, l’home, un resident de 34 anys, va entrar al domicili de la seva parella, sense el seu consentiment, i li va robar el mòbil. Per això, els agents van ser interpel·lats el diumenge i en el moment que van intervenir l’individu va posar una forta resistència.

Els agents arresten dos joves, un home i una dona de 18 i 19 anys, que es van agredir mutuament

També van arrestar un home i una dona, els dos residents i de 18 i 19 anys respectivament, per un presumpte delicte contra la integritat física a Andorra la Vella. En aquest cas, els dos implicats es van començar a discutir i va acabar amb una agressió mútua.

A més, la Policia també va intervenir en un cas d’una dona resident, de 47 anys, que va lliurar al Servei d’Immigració una documentació falsa per obtenir una autorització de treball i residència. Per això, la van detenir el passat dijous.

Així mateix, aquesta setmana els agents han enxampat tres persones que conduïen èbries. El cas més greu es tracta d’un home de 39 anys que va donar positiu en un control d’alcoholèmia amb una taxa d’1,36 grams per litre en sang. La prova se li va efectuar en el marc de la campanya de controls d’alcoholèmia.