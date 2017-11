El Carnet Jove arribarà gratis a 334 nois amb vulnerabilitat

El ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior van segellar ahir un acord amb l’associació Carnet Jove Andorra un conveni per entregar de manera gratuïta el Carnet Jove a 332 persones amb discapacitat o vulnerabilitat. Els beneficiaris d’aquest document tindran entre 12 i 30 anys. Durant la signatura del conveni, el president de l’associació, Marc Pons, va destacar que amb aquest acord no només s’aconsegueix que aquestes persones puguin accedir els avantatges que suposa el Carnet Jove (més de 300 descomptes nacionals i uns 60.000 arreu d’Espanya), sinó també «s’integra aquest col·lectiu» a la societat. Així mateix, se’ls farà participar en les diferents propostes que duu a terme l’associació com ara xerrades.



El ministre d’Afers Socials, Interior i Justícia, Xavier Espot, va ressaltar ahir que això afavorirà 33 joves tutelats i extutelats i 38 joves en situació de vulnerabilitat que ara com ara atén el ministeri i també a 263 persones amb discapacitat. Amb això, segons Espot, també es podrà tractar temàtiques que puguin interessar el col·lectiu, com l’accés a l’habitatge o els viatges inclusius, segons l’ANA.