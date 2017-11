La seguretat dels frescos dobla el cost de l’edifici que els acull

la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va explicar ahir que el pressupost inicial de l’edifici que ha d’acollir els frescos de Santa Coloma s’ha doblat perquè es vol garantir la seguretat i la conservació dels murals, que són d’un gran valor. Així mateix, el futur equipament cultural acollirà la col·lecció d’art romànic que, actualment, hi ha al centre d’interpretació del romànic de Pal. El cost final de l’edifici, que s’aixecarà a l’avinguda d’Enclar, davant de l’església de Santa Coloma, serà d’uns 670.000 euros.



Gelabert va afegir que s’està treballant en el mapping que es projectarà a l’interior del temple, que reproduirà in situ els frescos per a què els visitants vegin com era originalment l’església amb les pintures del mestre de Santa Coloma. Paral·lelament, també es treballa en l’adequació de l’interior de l’església per fer viable el mapping. La projecció s’inaugurarà la primavera que ve.

El Centre d’interpretació del romànic de Pal esdevindrà una nova sala d’exposicions temporals dedicada, sobretot, a l’artesania, i que completarà l’oferta de sales del Govern, juntament amb Artalroc i l’Era del Raser. El primer a exposar a Pal serà el pintor Galobardes.

Èxit d’assistència a la Biennal

D’altra banda, la ministra va confirmar que pel pavelló d’Andorra a la Biennal d’art de Venècia hi han passat uns 50.000 visitants, confirmant-se així que ha estat l’edició més exitosa per a la representació andorrana des que participa en l’esdeveniment. La biennal va tancar les portes aquest diumenge, després de sis mesos oberta. El públic va conèixer conegut l’obra d’Eve Ariza, Murmuri, formada per milers de recipients de ceràmica, enganxats un per un a les parets.