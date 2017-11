L’equip nacional d'esquí de muntanya dona un pas més per ser competitiu

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va presentar ahir l’equip nacional d’esquí de muntanya, que un any més dona un pas endavant per ser el màxim de competitiu en la Copa del Món.

Una vegada més, el calendari mundialista serà l’eix principal en el qual es basaran els corredors de categoria espoir i absoluta. Qualsevol pot guanyar-se el bitllet per a cada una de les cinc curses. Per això s’han creat uns objectius, complementats per altres curses de rang menor que també tindran uns criteris esportius que permetran ser seleccionat. Aquest és el projecte d’una FAM que focalitza tot en una frase: «competir al més alt nivell», va assenyalar el president, Jaume Esteve, en l’acte de la presentació.

Ja és sabut que l’esquí de muntanya serà olímpic als Jocs de la Joventut de l’any 2020 i en funció d’aquesta prova pilot, podria començar a incloure’s de manera habitual als Jocs Olímpics d’hivern. Així que es tracta d’un esport en ple creixement, en fase de professionalització; Andorra no es vol quedar enrere i lluita amb els seus corredors amateurs per mantenir-se el més a prop possible de les grans potències.

L’estructura dels entrenadors que s’ha dissenyat denota canvis que han de repercutir en una millora de resultats. «Volem més consistència al cos tècnic que ha d’oferir un millor suport als nostres corredors, sobretot durant les carreres», va apuntar Esteve. Marc Pimienta tornarà a ser el seleccionador, supervisat pel director tècnic, Carlo Ferrari. També continuarà Xavi Comas com a tècnic focalitzat en la Copa del Món, Xavier Capdevila en la promoció i s’inclou David Fillet, exentrenador de la Federació Andorrana d’Esquí. «Conec l’alt nivell i buscaré perfeccionar la tècnica dels corredors en baixada», va assegurar el nouvingut.

No faltarà una estructura mèdica amb Bernat Escoda com a metge, Alícia Aleix com a preparadora mental i Alba Reguan com a dietista.

La FAM, doncs, ha dotat els corredors del màxim d’armes per allò que demana la junta de la FAM: poder ser el màxim de competitius. «L’ideal seria tenir corredors professionals o semiprofessionals, però de moment no és possible. Això sí, cada any posem uns barems més exigents», va apuntar el president de la FAM.

L’equip sènior estarà format per sis corredors: Xavier Areny, David Albós, Jordi Solé, Gerber Martín i els espoirs David Pérez i Marc Font. Com a júniors, ja d’últim any, hi ha Sergi Casabella, Arnau Soldevila i Carles Serra. I també hi ha un altre grup de corredors que tenen el seu compromís limitat i que, per tant, no tindran una presència continuada en el calendari de la temporada. Es tracta de Sophie Dusautoir, Maria Fargues, Euan Prieto i Joan Albós.

Dues curses abans de Xina / La temporada tindrà dues competicions marcades en vermell. Una és la Copa del Món, que començarà a Xina el pròxim 14 de desembre i per a la qual Andorra tindrà representació per primera vegada, tot i que no se sap quina. Perquè abans hi hauran la cursa vertical de Vallter i la nocturna del Pas, que serviran per guanyar-se una plaça. Allà no hi seran per lesió ni David Albós –problemes a l’esquena, sense data de retorn– ni Marc Font –trencament del creuat, se l’espera de tornada al febrer.

L’altra gran cita és la dels Campionats d’Europa, que es disputaran a l’Etna (Itàlia) a finals de febrer, entre la penúltima i l’última cita del calendari de la Copa del Món.