Estrella Morente i Michel Legrand actuaran a l’Auditori Nacional

la cantaora Estrella Morente, Rozalén, Antonio Carmona, Jorge Drexler, el pianista Michel Legrand i la banda juvenil Sweet California actuaran a l’Auditori Nacional durant la Temporada 2018, que tindrà lloc del gener al juny, tal com va donar a conèixer ahir el Ministeri de Culutra. A més, la programació 2018 torna a donar protagonisme als músics del país, amb concerts de Lluís Cartes i Patxi Leiva, que han promès sorpreses, i la presentació del projecte col·lectiu Silenci, al qual participaran una trentena de músics autòctons.



Aquest any, el pressupost augmenta de 82.000 a 125.000 euros, i s’amplia el nombre de concerts fins a nou, dos més que l’edició 2017. Les entrades es podran comprar en línia o físicament a illa Carlemany. Per a la nova temporada musical, Cultura ofereix dos tipus d’abonaments: un per als 9 espectacles, a 154 euros (el 2017 ha costat 180 euros) i amb opció d’escollir seient fix, i l’abonament Tria, per 54 euros, que dona opció a tres concerts.

La directora de Cultura, Montserrat Planelles, va explicar ahir que s’ha d’escollir un artista de cadascun dels tres blocs en què s’han agrupat: el primer, projecte Silenci, Lluís Cartes i Patxi Leiva; el segon, Sweet California, Antonio Carmona i Rozalén, i el tercer, Michel Legrand, Jorge Drexler i Estrella Morente, va informar l’ANA.

Els abonaments de temporada es posen a la venda aquest dimarts i es podran adquirir fins a l’11 de desembre. A partir d’aquesta data, estaran disponibles els abonaments Tria i les entrades individuals, que van dels 10 als 25 euros. Tots els concerts seran a les 21.30 hores a l’Auditori Nacional, a Ordino.



El programa d’enguany s’encetarà el pròxim 13 de gener amb el projecte Silenci, el concert del projecte retratsmusicsandorra, liderat per Pep Aguareles, que consisteix en un llibre i en una exposició de fotografia dels músics del país.

El 27 de gener serà el torn del compositor i pianista Michel Legrand, guanyador de tres premis Oscar. El cèlebre músic vindrà acompanyat pel bateria François Laizeau i el contrabaix Pierre Boussaguet.

El 23 de febrer serà el torn dels més joves, un públic que Cultura vol atreure a l’auditori, amb el concert de Sweet California, una banda espanyola formada per tres noies que ja han venut més de 100.000 discos.

El 23 de març arribarà Antonio Carmona, icona del que es coneix com el Nuevo flamenco.

El 5 d’abril, la cantautora Rozalén a pujar a l’escenari d’Ordino. Dies més tard, el 17 de maig tornarà a ser el torn d’un altre cantautor: Jorge Drexler.



La reconeguda artista de Flamenc Estrella Morente actuarà el 7 de juny. La traca final anirà a càrrec Patxi Leiva, i tindrà lloc el pròxim 28 de juny.