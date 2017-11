El concert Jonca bàsic comptarà amb onze artistes

La Jonca oferirà per tercer any consecutiu un concert Jonca Bàsic, titulat Tàndem Joves da Camera, en el qual participaran onze joves músics d’Andorra, deu dels quals serà el primer cop. Organitzada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, l’actuació tindrà lloc el dissabte 16 de desembre, a les 19.30 hores, al vestíbul del Consell General i serà gratuïta.



La proposta musical Jonca Bàsic és un format que es va estrenar la temporada 2015 i va aconseguir un gran èxit artístic i de públic. La Jonca Bàsic segueix el procediment emprat amb l’ONCA Bàsic: creació i organització de grups de cambra formats per membres de la Jonca o afins a les activitats de la jove orquestra, tutelats per músics de l’ONCA i amb programes adients a la formació musical dels joves. Per tercer any consecutiu, es compta amb la tutela del violinista de l’ONCA Jordi Coll, que s’encarregarà del treball de formació.

Les formacions orquestrals que participaran en el Jonca Bàsic van ser seleccionades pel professorat de l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella, per la direcció artística de la Fundació ONCA, Gerard Claret, i pel tutor de l’ONCA, Jordi Coll.



El concert s’iniciarà amb el Quintet de corda amb piano format per Jordi Carro i Judit Badia, violins; Louis Dodard, viola; Paula González de Alaiza, violoncel, i Èlia Reinoso, piano, que interpretaran una Suite de danses amb obres de Pleyel, Händel, Beethoven, Burgoyne i Nelson. Acte seguit, el Duo de guitarres format per Diego Galdón i Roland Moles, interpretaran el Tàndem de Jaume Torrent. El Quartet de corda format per Jordi Carro i Sofia Stevens, als violins, Carmen Mascarell, a la viola, i Anna Cruz, al violoncel, interpretarà la Suite Celta de Joan Alfaras. Per finalitzar el concert, Estela Berloso entrarà a formar part del mateix quartet de corda, en substitució de Sofia Stevens, per tocar la Suite del dia de Hilary Burgoyne.



Les sessions de treball per preparar el concert es duran a terme el 2 i 3 de desembre amb classes individuals i per grups, i el 16 de desembre al matí es faran els darrers assajos parcials, i a la tarda l’assaig general.