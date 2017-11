El Black Friday es consolida en ocupació hotelera i compres

El Black Friday va arribar el passat cap de setmana a la tercera edició al Principat i va recollir uns bons resultats d’ocupació hotelera i afluència als comerços. Les xifres són més positives que les de l’any passat i es consolida la cita que assenyala l’inici de la temporada de compres.

El president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, va explicar les xifres de pernoctacions a les diferents parròquies durant el cap de setmana, d’entre les quals destaquen les de la Vall Central: «A Andorra la Vella s’ha arribat al 90% d’ocupació i a Escaldes-Engordany al 80%», va detallar.



Divendres, coincidint amb la cita comercial, també hi va haver l’encesa de llums nadalencs. Segons Ara, les bones xifres del seu sector, «probablement són a causa d’una combinació de tots els elements», també de la gala FIM que es va celebrar al Principat diumenge. A les parròquies més allunyades dels grans centres comercials, l’ocupació també va créixer lleugerament respecte d’un altre cap de setmana tipus del mes de novembre, «encara de temporada baixa», segons Ara.

«Els establiments de Sant Julià de Lòria i els de les valls orientals van tenir el 47% de les habitacions completes i els de les valls del nord van arribar al 60%», va afegir el president de la UHA.

Sònia Yebra: «És positiu que les ofertes s’allarguin tres dies perquè ve més gent de fora, hi ha hagut molta afluència al comerç»

Vendes als comerços

Per un motiu o l’altre, els carrers van ser plens de divendres a diumenge, una afluència que els comerços van notar. «El Black Friday va suposar una gran afluència de persones als comerços i també de vendes, encara que no tenim les valoracions en xifres concretes, els comerços estaven plens», va opinar la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’avinguda Meritxell, Sònia Yebra.



La presidenta va valorar molt positivament que els descomptes s’allarguin més enllà del divendres i s’apliquin durant tot el cap de setmana: «Des de fa tres anys que vam implementar la iniciativa, sempre ho hem fet així i, per a nosaltres, és millor perquè suposa que la gent de fora té més temps i oportunitats per a desplaçar-se fins a Andorra», va explicar Yebra.

Sense producte estrella

«S’han anticipat les compres dels regals de Nadal però un producte estrella en concret no hi ha hagut. L’encesa de llums ha ajudat per a l’ambient també», va valorar la presidenta dels comerciants de l’avinguda Meritxell.

D’altra banda, el president de l’associació de comerciants de Prada Ramon i Maria Pla, Joan Babot, va coincidir en la «bona afluència de gent» però va considerar que aquestes jornades no beneficien al sector tèxtil, que començarà les rebaixes en poques setmanes i ja oferirà descomptes, «per tant, els estem privant de tenir una mica més de marge doblement».