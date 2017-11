ERC demana reobrir la llar d’infants La Grandalla

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu va comunicar que reclamarà el compliment d’un conjunt de mesures com a condició per donar suport als propers pressupostos del consistori. Entre aquestes, la primera que demanen és la reobertura de la Llar d’Infants La Grandalla, ja que consideren que actualment hi ha «massificació i manca d’espai a la llar Els Minairons, amb l’afegit d’una previsió d’un major índex de natalitat», segons unes declaracions que recull Ràdio Seu.



La segona mesura imprescindible que planteja Esquerra és l’adequació de l’edifici dels antics jutjats, a la plaça Pati Palau, en el qual concretament proposen acollir-hi l’Aula de Cuina, l’Aula de Teatre i l’Escola de Formació d’Adults. Finalment, la formació republicana també proposa «adequar una de les dues llars d’infants per acollir un espai familiar», per tant que esdevingui «un lloc de trobada de de famílies amb infants».

ERC va fer públiques aquestes demandes ahir tot anticipant-se al fet que «les properes setmanes ha de començar el debat de pressupostos a l’ajuntament de la Seu d’Urgell» i per tal de recollir «les inquietuds que la població urgellenca ha fet arribar al grup municipal i, alhora, donar compliment a les mocions aprovades al consistori».



El grup encapçalat per Francesc Viaplana va remarcar que «condicionarà el seu suport al pressupost municipal del 2018 al fet que s’inclogui aquestes propostes». Paral·lelament, ERC va afirmar que espera «poder treballar en l’elaboració del pressupost per tal d’incloure o modificar aquelles partides que considerin adients i coincidir així amb el model de ciutat» que consideren «millor per a la Seu».