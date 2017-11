Tranquil·litat d’Espot davant la polèmica de les adjudicacions

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va assegurar ahir estar «molt tranquil» respecte dels procediments per adjudicar dos contractes de serveis socials i sanitaris a una mateixa empresa, un d’ells, sense concurs. El Partit Socialdemòcrata (PS) va entrar a sindicatura una demanda d’informació sobre el tema divendres passat.



Espot va defensar que no hi ha «incompatibilitat ni cap problemàtica» en el fet que una sola empresa dugui a terme l’establiment del sistema de preus públics i de contraprestacions dels usuaris dels serveis socials i sociosanitaris i l’auditoria d’eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris. És més, va lamentar la manera com va procedir el PS davant la demanda d’informació, ja que creu que es van generar «dubtes» abans de rebre aquesta informació.



Espot va concretar que es van licitar dos concursos públics, un sobre els preus i l’altre per a l’auditoria i que en el cas del primer, només es va presentar l’empresa adjudicatària, Antares Consulting S.A., que complia les condicions demanades.



Pel que fa al segon concurs, el ministre va explicar que no es va presentar cap empresa i es va proposar Antares per fer aquesta auditoria, fins i tot per sota del preu marcat i, per tant, es va procedir a l’adjudicació directa. Espot va remarcar que «no és tan fàcil» trobar empreses al pais dedicades a la tasca, informa l’ANA.