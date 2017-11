Cuina pirinenca a tres bandes

A banda de la qualitat dels cuiners del Principat, Gastropirineus també dona l’oportunitat a petits productors andorrans de presentar les seves matèries d’alta qualitat. És el primer any que el país participa a les jornades, però tot apunta que la col·laboració serà llarga, i ja es pensa en la creació d’un segell pirinenc.

Va ser la gerent de la Cambra de Comerç d’Andorra, Pilar Escaler, qui es va encarregar de presentar la iniciativa, finançada pel programa Interreg-POCTEFA de la Unió Europea que té com a objectiu reduir la disparitat entre les regions en termes de desenvolupament econòmic i ambiental. Al vespre, un altre restaurant andorrà, el Manel i Mimi’s de la capital van aportar el seu toc a l’anomenat «Sopar amb estrelles».

Aquesta particular preparació a tres bandes (França, Andorra i Catalunya) estava marcada també per la voluntat de millorar l’economia d’aquestes àrees gràcies al projecte transfronterer CCI Pirineus Med.

Aquest binomi entre la taula i els visitants del territori aporta el perfil més econòmic i empresarial a les jornades. «Volem que els productors del Pirineu sobrevisquin i per a això necessitem que siguin coneguts a través de les cartes dels bons restaurants i amb el boca-orella dels qui ens visiten», va considerar López.

Si darrere dels fogons hi ha professionals de reconegut prestigi i compromesos alhora amb la cuina tradicional i amb la mitja volta innovadora, l’esdeveniment promet.

Què fan un francès, un català i un andorrà cuinant junts? Podria ser l’inici d’un acudit, però no, és el començament d’un altre ritual que també aporta una bona dosi de felicitat: delectar-se amb un saborós àpat de proximitat.

