Acord per eliminar el doble carril de la CG3 per reduir la sinistralitat

El Govern i els comuns d’Ordino i la Massana han acordat eliminar el carril d’avançament de la carretera general 3 (CG3) que es troba entre el supermercat Dia i la cruïlla de l’Aldosa. En pocs mesos, aquest tram ha estat l’escenari de dos accidents mortals de circulació que han conclòs amb la defunció de dos ciutadans i tres ferits d’alta gravetat.



Tot i això, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va confirmar ahir en declaracions a aquest rotatiu que la decisió de treure el carril no ha vingut donada únicament per aquests successos. I és que ja fa «quatre o cinc mesos que ens estem reunint amb la taula de Mobilitat per estudiar precisament quines són les possibles actuacions que cal fer a la zona».



La millora permetrà reduir «l’excés de velocitat» que s’ocasiona amb els avançaments en dit tram. Però segons Mortés, si no hi ha un canvi de mentalitat en la ciutadania, la sinistralitat no es podrà reduir del tot, «ja que la majoria dels problemes o accidents que es produeixen vénen donats per l’incivisme dels conductors, que no respectes les senyals ni les normes de circulació. I és que no hi ha dubte que la carretera és ampla i que té visibilitat».

Altres modificacions

L’eliminació del carril d’avançament és la mesures més immediata que es prendrà en relació a la CG3. De fet, segons van informar ahir fons properes al Departament de Mobilitat, es preveu que demà mateix ja es pugui començar a realitzar «alguna que altra acció» en relació a dita eliminació.



Aquest, però, no serà l’únic canvi que es farà a la carretera que uneix la Massana i Ordino, ja que de cara als propers mesos es volen fer altres treballs –més complexes i que implicaran obres de major envergadura– per acabar d’assegurar del tot la zona. Segons va explicar Mortés, un dels treballs consistirà en eliminar «tres o quatres girs a l’esquerra que hi ha des del Dia fins a la cruïlla de l’Aldosa». De fet, el cònsol major va remarcar que un punt també conflictiu de la zona és la sortida de la gasolinera, «ja que malgrat que està prohibit girar a l’esquerra, molts conductors se salten la prohibició i giren igual, sense pensar en els problemes que això pot comportar».



En relació als canvis comentats, el cònsol major de la Massana, David Baró, va assegurar ahir que el comú veu totalment «bé que es facin les millores». Tot i això, va recorda que els conductors han d’estar «atents a les senyalitzacions, a la velocitat màxima permesa i al codi de circulació». A més, «de manera general, cal evitar les distraccions al volant, com parlar pel telèfon mòbil. Així és com podrem evitar els accidents».

Nous radars

D’altra banda, el Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va reconèixer ahir en declaracions a l’ANA que a vegades «pot ser que [un accident] obeeixi a una circumstància dels mateixos conductors i no tant a l’estat de la via o a la manca de radars». I en aquest sentit, va recordar que (amb una voluntat preventiva i de conscienciació) s’ha intensificat la tasca de la policia amb l’adquisició de nous radars i amb la posada en marxa de campanyes dirigides als conductors que consumeixen alcohol o drogues.