Projecte per a la creació d’un clúster quàntic tecnològic

Ahir va néixer l’Andorra Quantum Valley, un projecte per crear un clúster d’empreses sobre tecnologia quàntica. L’anunci es va fer al seminari sobre computació quàntica, organitzat per Andorra Telecom, en col·laboració amb l’Associació pel Control i l’Auditoria dels Sistemes d’Informació (ISACA). La física quàntica permet accedir al control dels àtoms individuals aspecte que, traslladat a la computació, permet una «potència de càlcul que mai havíem sospitat», va assegurar el catedràtic de física quàntica de la Universitat de Barcelona, José Ignacio Latorre. A la vegada, però, aquesta revolució pot trencar les comunicacions i la manera actual de computar i atacar la seguretat a Internet. El clúster d’empreses de tecnologia quàntica estaria estretament vinculat al sector bancari, segons va anunciar Alfonso Rubio, director general d’Entanglement Partners. Així, als actuals clústers del país en salut i benestar, esports, educació i Actinn (nascut de la iniciativa privada), se li pot sumar properament un clúster en tecnologia quàntica, informa l’ANA.

