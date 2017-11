Morabanc, millor banc comercial per ‘Internacional Banker’

MoraBanc ha estat guardonat amb el premi al Millor Banc Comercial d’Andorra 2017 per la revista International Banker. El conseller delegat de l’entitat, Pedro González Grau, va recollir el premi ahir a Londres. El jurat de la prestigiosa publicació financera ha valorat el pla de transformació que MoraBanc ha aplicat per adaptar-se de manera ràpida i eficaç als canvis que ha experimentat el mercat andorrà i internacional en els darrers anys.



Entre els arguments per premiar la banca comercial de MoraBanc, la revista va destacar la forta inversió en tecnologia i la posada en marxa de MoraBanc Digital, el vessant en línia del banc que inclou el web, la banca en línia i l’App; uns canals líders en el mercat andorrà que han suposat una millora considerable per al client que pot fer gestions a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. Un altre aspecte positiu que s’ha destacat és la predisposició de MoraBanc per donar finançament a particulars i empreses.