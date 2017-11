La CASS es nega a retallar un 30% les cotitzacions

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) no es partidària de reduir el 30% de les cotitzacions que han acumulat fins ara els pensionistes. Aquesta és una de les mesures que es proposa en les simulacions elaborades pels experts francesos i que ha de tenir l’objectiu de reduir el dèficit del fons de jubilació. Tot i això, el president del consell d’administració de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, va afirmar ahir de forma clara i contundent que retallar les cotitzacions és totalment «insostenible».

Rascagneres va matisar que la mesura «només apareix en tres» dels 11 escenaris que es proposen en les simulacions i que tan sols forma part de les propostes més «exagerades, que s’han fet per veure que podria passar». Però en cap cas es contempla com una acció viable i efectiva per reduir el dèficit. De fet, Rascagneres va remarcar que la solució s’hauria d’encaminar més a prendre un seguit d’accions conjuntes i no pas a instaurar una única mesura «dràstica», com pot ser la reducció del 30%.

Pensions i salaris baixos

La negativa del president del consell d’administració de la CASS ve donada sobretot per «les baixes pensions i salaris» que té actualment el Principat. Si estiguéssim parlant de cotitzacions molt altes, potser la mesura es podria estudiar, «però vist que la mitjana que es paga a hores d’ara als pensionistes és de 600 euros mensuals», la parapública està totalment «en contra» d’optar per fer retallades.

Les simulacions ja s’han presentat davant dels conselleres generals i ara s’iniciarà un període de debats força intens per tal de poder arribar a un nou escenari que posi solució als anys de dèficit acumulat. Tot i això, Rascagneres reconeix que no serà un procés immediat i que la recuperació serà «llarga».

Enquesta de satisfacció

Rascagneres va fer aquestes declaracions durant la presentació de la primera enquesta relacionada amb la gestió i els serveis de la CASS elaborada per una empresa externa. L’estudi s’ha fet a 650 afiliats i 250 declarants amb la voluntat de conèixer quina és la seva percepció pel que fa a aspectes com l’atenció i la informació rebuda, els canals de contacte o les incidències que han patit.

L’enquesta denota que un 8% dels afiliats i un 17% dels declarants ha tingut algun tipus d’incidència relacionada amb la CASS.

En relació a aquest darrer punt, l’enquesta denota que un 8% dels afiliats i un 17% dels declarants ha tingut «algun tipus d’incidència relacionada amb la CASS». Les problemàtiques més denunciades són les lligades a les baixes i altes laborals i a la manca d’informació. Pel que fa a les baixes, Rascagneres va subratllar que hi ha una «contradicció» força notable, i és que les empreses (els declarants) es queixen perquè diuen que la CASS en dona «masses», mentre que els treballadors (els afiliats) denuncien el contrari: «que som massa exigents i que no donem suficients baixes». Vers aquest fet, Rascagneres va puntualitzar que dita confrontació «demostra precisament que estem just on fa falta i que fem un control suficient i acurat de les baixes i altes laborals».

Pel que fa a la manca d’informació, des de la CASS es va assegurar que s’està treballant precisament amb tot el personal per fer formacions i procurar que un mateix treballador tingui el màxim de coneixements possibles en relació als diferents serveis de la parapública.

Aprovada amb notable

En global, els enquestats han donat una nota mitjanada de set (notable) a la CASS. Els més satisfets amb els seus serveis i la gestió duta a terme durant els darrers cinc anys són els afiliats. A més, el 37% dels afiliats i el 52% dels declarants consideren que la parapública ha millorat i el 48 i 38% creu que s’ha mantingut estable. La resta, el 15 i el 10%, opina que l’entitat ha empitjorat.

Rascagneres va confirmar que a partir d’ara és faran més qüestionaris de forma «periòdica» i que s’actuarà en conseqüència per arribar a una nota més alta, ja que un notable «no és suficient».

Nova pàgina web per fomentar l’atenció en línia

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha recollit les opinions i percepcions de 900 inscrits a la parapública per conèixer quines són les mancances i punts forts de l’entitat. Un dels àmbits més ben valorats és la pàgina web, que ha rebut una nota mitjana de 7,35 sobre 10. Tot i això, des del departament de comunicació de l’entitat es va assegurar ahir que de cara a finals d’aquest any o principis del que ve es farà públic un nou portal en línia que permetrà ampliar els serveis i tramitacions que fins ara es poden fer a través d’Internet. D’aquesta manera, amb un pla d’atenció virtual a tres anys vista, es vol aconseguir que els usuaris facin la majoria de les seves gestions a través de la web.

Actualment, l’oficina de la CASS atén de forma prop de 130.000 persones a l’any (700 al dia).