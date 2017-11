Vargas torna a rebaixar els punts FIS en supergegant a Hemsedal

Mati Vargas va tornar a ser ahir el millor exponent de l’equip masculí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) a l’estació noruega de Hemsdedal. Com dilluns, que també hi havia un supergegant en la mateixa estació, el corredor del club Arinsal Pal va rebaixar punts en aquesta disciplina. Vargas va acabar desè a poc més d’un segon del guanyador i va obtenir 40 punts FIS que milloren els 42,76 que tenia. Dilluns havia estat cinquè amb 32,75, així que s’assegura baixar punts en supergegant.

La resta de la delegació tricolor formava part de l’equip femení. De nou la més ràpida de les tricolors va ser Carmina Pallàs, que no obstant això no va tenir una actuació tan bona com la de dilluns i es va haver de conformar amb una 24a posició, a 2,41 segons de la vencedora, l’alemanya Katrin Hirtl-Stanggassinger. La següent en entrar a meta va ser la seva companya Cande Moreno, qui tampoc va poder rebaixar punts FIS com sí que havia fet el dilluns, amb 49,67 que milloraven els actuals 66,81. Xènia Rodríguez no va finalitzar la prova després que al primer supergegant estrenés la puntuació FIS en aquesta disciplina amb 142,61 i tampoc Laura Arnabat, quehavia sumat 97,93 pels 110,82 que tenia.

Estévez s’estrena avui / En surf de neu, Maeva Estévez és a l’estació suïssa de Pitztal per disputar la Copa d’Europa de boardercross.

En un principi les qualificacions estaven previstes per avui, però el temps va aconsellar fer el canvi a ahir i finalment, però, segons va avançar el dia, es va tornar a variar la decisió i a posar la sessió de qualificació per demà, dia en què en principi també es disputaran les finals: «Em trobo amb moltíssima confiança. Em noto molt bé, la veritat. Vaig estar entrenant aquests dies i a veure què tal».