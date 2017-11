Eliminat el doble carril entre la Massana i Ordino

El carril d’avançament de la CG3 de la Massana cap a Ordino ja ha estat eliminat. Tal com va avançar EL PERIÒDIC en l’edició de dimarts passat, els ministeris d’Afers Socials, Justícia i Interior i d’Ordenament Territorial, conjuntament amb els comuns de la Massana i Ordino i l’Àrea de Mobilitat, van decidir fa dos dies treure el carril d’avançament per tal d’evitar un excés de velocitat en la zona.

Els treballs d’eliminació es van iniciar ahir a primera hora del matí, i segons va informar el cap de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, al voltant de les 18.00 hores ja es van poder donar per finalitzats. D’aquesta manera, el tram es queda amb un carril de pujada i un de baixada.

Aquesta és la mesura més immediata que s’ha previst després que la via hagi estat l’escenari de dos accidents mortals. Tot i això, de cara als pròxims mesos es preveuen treballs més complexos per, entre d’altres accions, eliminar tres o quatre girs a l’esquerra que hi ha en el tram de carretera que va des del supermercat Dia a la cruïlla de l’Aldosa. Una de les propostes, segons va informar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, és fer «un punt giratori» a la zona per evitar precisament els girs a l’esquerra i facilitar la incorporació a la via.

Més punts negres

Espot va destacar que un altre punt «prioritari» a millorar és el tram «que va des de la duana a la rotonda de la Riberola. Sabem que els cotxes també circulen molt sovint amb accés de velocitat i estem estudiant mesures que evitin aquests accessos».

SDP

Des de Socialdemocràcia i Progrés, el conseller general, Víctor Naudi, va destacar ahir durant una roda de premsa que queden punts «per resoldre» però que cal «fer una reflexió més acurada que limitar un carril. S’han de limitar les velocitats elevades, perquè limitar a un sol carril pot fer que la gent es posi nerviosa i es facin avançaments perillosos».