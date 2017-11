Les entitats participaran en un informe de discriminació racial

La reunió també va servir per explicar a les entitats les millores que s’han fet en l’àmbit social i sanitari.

Les entitats cíviques participaran en un informe que està elaborant el Govern sobre l’eliminació de la discriminació racial i que haurà de presentar a les Nacions Unides. Andorra va subscriure el conveni al respecte els anys 60 i l’ha ratificat, va relatar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. Ara bé, periòdicament ha de presentar un informe en la qual es demostra que segueix complint els objectius. Per això, en una reunió que va mantenir Espot, amb el ministre de Salut, Carles Álvarez, amb representants de les entitats cíviques es va presentar el redactat previ. «Tenint en compte que la discriminació racial és una temàtica molt transversal també ens ha semblat oportú portar l’esborrany d’aquest informe i donar-lo a les entitats perquè puguin fer les seves aportacions», va dir Espot. També va ressaltar que en aquest aspecte s’han fet molts avenços amb la tipificació del Codi Penal o el redactat del Llibre Blanc de la Igualtat.

Per Núria Segura Insa

