Unes 66 imatges retraten els músics del país en un llibre

Carlos Lozano, Lluís i Gerard Claret, Landry Riba, Laura Estiarte, Efrem Roca, Natàlia Solà, Ishtar Ruiz, Jonaina Salvador, Lluís Casahuga, Carina Ventura, Xavier Bazan, Oriol Vilella, Roger Casamajor... Són alguns dels 66 músics que integren el projecte retratsmúsicsandorra, iniciat fa quatre anys per Pep Aguareles, Lluís Casahuga, José Otero i Robert Verdaguer. La selecció s’ha fet el més acurada possible, sempre segons criteris artístics i buscant músics de tots els gèneres, des de clàssica a heavy. L’impulsor i coordinador del projecte, Pep Aguareles, va demanar ahir disculpes d’avançada si algú s’ha sentit exclòs, segons l’ANA.



El resultat de quatre anys de feina s’ha plasmat en un llibre de gran format que conté les 66 fotografies, que es va presentar ahir. El volum, editat amb gran qualitat, es pot comprar per 40 euros, un preu molt assequible gràcies a què el ministeri de Cultura ha subvencionat la meitat del seu cost de disseny i impressió (uns 18.000 euros). Només se n’han editat 300 exemplars.



El projecte també inclou una exposició, que acull la sala d’exposicions del Govern Artalroc, i que es va inaugurar ahir al vespre amb l’assistència de tots els participants i públic interessat en la col·lecció fotogràfica. Per fer cada retrat, els autors van fer una enquesta prèvia, de vint preguntes, a cada músic que es va prestar a la sessió. L’objectiu era conèixer-los més íntimament i que el retrat plasmés la seva essència. Per exemple, Oriol Vilella surt rodejat de vinils i CD, i porta un barret que odia perquè li recorda a una obra de teatre en què va participar quan era nen. La compositora i pianista Natàlia Solà posa davant de dues notes: sol i la. El guitarrista David Sanz posa nu enmig de la natura, ja que se sent en simbiosi amb l’entorn. El bateria Xavier Bazan somia fer un concert a la lluna, i l’han vestit d’astronauta. Carina Ventura és una femme fatale dels anys 40 i a la imatge de Jordi Roure hi surten dues fotografies de les tres generacions de músics de la família: el pare, el mestre Roure, i la filla, Marta Roure, la primera representant andorrana a Eurovisió.