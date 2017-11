SDP denuncia que el SAAS «maquilla» les hores extres

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va denunciar ahir un «canvi de concepte comptable» en la informació que van rebre després de demanar els diners gastats en hores extres pel SAAS. Segons la formació, l’any passat coincidint amb l’alerta per l’elevada xifra de diners que es dedicaven a aquest concepte, en especial a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, es «van començar a comptabilitzar les hores extraordinàries dels metges com a guàrdies», segons va indicar el secretari d’organització d’SDP, Joan Marc Miralles.



Aquest «maquillatge de la realitat», segons Miralles, és només un dels conceptes reflectits a la resposta que va rebre la formació a una qüestió registrada a l’octubre que inquieta a SDP. «No entenem per què els alts càrrecs cobren hores extres, entenem que hi ha una sèrie de responsabilitats que venen amb el lloc de feina i amb el sou que es cobra. Els directius no haurien d’estar subjectes a un horari laboral estricte i, per tant, les hores extres no tenen molt de sentit», va considerar el conseller general de la formació, Víctor Naudi.



Un altre dubte que SDP vol aclarir és «perquè el servei de bugaderia, els informàtics o recursos humans han de cobrar hores extres», va assenyalar Naudi. «Entenem que el problema no és que faltin metges, per exemple, és que hi ha un descontrol en la gestió del SAAS», va valorar Miralles. Per aquest motiu, demanaran ampliar la informació i saber quins serveis es considera que necessiten més personal o si tot es tracta d’una mala organització dels recursos disponibles, segons van explicar.

Drogoaddicció de menors

SDP veu «molt complicat» que el centre d’internament per a la reeducació de menors amb drogodependències estigui enllestit abans del final de la legislatura, com va reiterar el ministre Espot dilluns.

«Nosaltres hem denunciat a cada pressupost les retallades en prevenció de drogoaddicció entre menors i ara estem vivint les conseqüències», va considerar Miralles.