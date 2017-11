El PS, «preocupat» pels efectes de la nova llei de l’esport

El conseller general del PS, Pere López, va expressar ahir la «preocupació» de la formació per les conseqüències que pot tenir la nova llei de l’esport en relació a aquelles federacions o clubs de modalitats més allunyades de la neu o la muntanya. En aquest sentit, va alertar que els criteris que fixa el nou text per al repartiment de subvencions per part del Govern poden perjudicar seriosament aquestes entitats i provocar que pateixin una davallada important dels ingressos.



Per això, i de cara al treball parlamentari del projecte legislatiu, el president del grup mixt ha tramitat una demanda d’informació on demana tenir accés als actuals plans esportius vigents i aprovats per part del ministeri. En concret, en l’escrit tramitat a la Sindicatura, el conseller general social demòcrata demana que l’Executiu li faci arribar «els plans nacionals de foment de l’esport andorrà vigents a data d’avui».



López va posar en relleu que ja fa unes setmanes que van demanar dades sobre les subvencions atorgades els darrers anys a clubs i federacions, una petició que, va remarcar, «és complementària» a la tramitada ahir.



El parlamentari va recordar que la llei de l’esport enviada per Govern al Consell General «contempla modificacions administratives» però va expressar inquietud per «quin impacte pot tenir sobre les finances ja de per si malmeses de molts clubs i federacions».



Així, posa en relleu que «el primer criteri per adjudicar subvencions és la vinculació de l’activitat esportiva amb la neu i la muntanya i el segon la vinculació als plans nacionals que pugui adoptar el ministeri». Per aquest motiu volen «conèixer quin són els actuals plans». Serà aleshores quan valoraran el treball d’esmenes, segons va explicar el PS.