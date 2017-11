Montellà conclou el curs amb un kart cross

Especialitat diferent per finalitzar la temporada. Edgar Montellà deixa aparcat el seu Speed Car una vegada finalitzada la campanya de muntanya i estarà diumenge al volant d’un kart cross. Ho farà al Tram Pujada a la Plana, que es disputa en la localitat aragonesa de Cadrete.

Montellà: «Val la pena aprofitar l’oportunitat i conèixer, almenys per un dia, una altra especialitat del món del motor»

L’oportunitat li arriba de la mà d’Speed-Car Indústries Lahoz, equip que li prepara el vehicle a la competició de muntanya. La prova, puntuable pel Campionat d’Aragó, consta d’un tram de terra de 8’13 quilòmetres, amb els participants completant quatre ascensions. En total seran 24’39 km. Es trobarà amb diferents condicionats del que està acostumat a les curses on participa, passant «d’un recorregut sobre asfalt que has pogut reconèixer en diverses ocasions en jornades anteriors, a un traçat sobre terra que coneixes el mateix dia de la carrera i una passada de reconeixement. A més de les diferències notables del tipus del vehicle utilitzat en cadascuna de les especialitats», indica Montellà, subratllant que les dues especialitats: «Sens dubte, són dos mons completament diferents però crec que val la pena aprofitar l’oportunitat i conèixer, almenys per un dia, una altra especialitat del món del motor».



A la cita saragossana hi serà present sense haver provat el vehicle: «M’hagués agradat fer algun test amb el kart cross abans d’anar a córrer aquest ral·li, però no ha estat possible. Cal dir que malgrat que és un ral·li que correré sense copilot. Crec que tots els vehicles d’aquestes característiques, en aquest campionat d’Aragó, el pilot corre en solitari s l’habitacle».