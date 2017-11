Gutiérrez, condicionada per un error a la primera mànega

En el primer dels dos eslàloms de la Copa d’Europa programats a l’estació sueca de Funesdalen, Mireia Gutiérrez només va poder ser 38a després d’una errada en la primera mànega, que la va deixar sense opcions de ser més al davant.



A la corredora andorrana se li va enganxar un dels esquí, que va provocar que se sortís del traçat. Aquest fet va provocar perdre un temps que ja no podria recuperar. Acabava la primera part de la cursa en la 49a plaça. A la segona podia recuperar alguns llocs, per concloure amb un crono d’1.47,48 minuts. La guanyadora va ser l’austríaca Katharina Liensberger amb un registre d’1.39,98. La segona posició va ser per a la seva compatriota Katharina Gallhuber (1.40,08) i la tercera l’alemanya Marina Wallner (1.40,29). Avui es disputa un segon eslàlom de la Copa d’Europa a la mateixa estació escandinava.

Estévez, novena a Pitzal

La participació andorrana al primer boardercross de la Copa d’Europa de Pitzal (Àustria) va tenir a Maeva Estévez com la més destacada. Les classificatòries no van arribar a disputar-se, així que es va passar directament a les rondes. Va superar les dues primeres i es plantava als quarts de final, on va concloure en tercera posició, finalitzant a la novena plaça i adjudicant-se 145 punts. Estévez exposava que «amb totes les corredores de Copa del Món que hi ha aquí estic satisfeta, i a més ja tinc els punts que he de millorar», avui, quan es disputa la segona cursa. La vencedora va ser l’estatounidenca Rosie Mancari. En categoria masculina Biel Prats i Francesc Xavier Matas van classificar-se al 91è i 105è lloc, respectivament. Es va imposar el rider austríac Julian Lueftner. H