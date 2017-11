Tradicions nadalenques a Ordino i la Massana

Les parròquies d’Ordino i la Massana se sumen a l’ambient nadalenc que va cobrir la Vall Central el passat cap de setmana. Ordino encén aquesta tarda (18 hores) l’enllumenat de Nadal i dona, així, el tret de sortida a les activitats de la temporada. El comú recupera a l’agenda la representació de la farsa teatral de l’Ossa, que ja se celebrava el segle XIX però que feia més de 25 anys que no es podia gaudir. La representació comença amb la història d’uns dallaires que no tenen ganes de treballar, i finalitza amb la mort d’una ossa que s’havia intentat sumar a la festa. La cita és el diumenge 10.



Com a contrapunt a la tradició centenària, a Ordino també es podrà visitar, entre el 7 i el 10 de desembre, la segona edició del Christmas Village, una fira de Nadal que s’amplia respecte de l’any passat i comptarà amb 33 parades. Des del Comú esperen superar els 10.000 visitants.

Desè aniversari

A la Massana l’encesa de la il·luminació de nadal es farà coincidir amb la inauguració del Mercat de Nadal, que compleix 10 anys, aquesta tarda a les 18.00 a la plaça de les Fontetes. La jornada inaugural comptarà amb sorpreses i també amb els concerts de Think Twice Band i els Petits Cantors d’Andorra. Una de les novetats destacades d’aquest any és la caseta del Pare Noel, la zona gastronòmica i la redistribució dels espais. Com l’any passat, es manté la pista de patinatge, una de les propostes preferides pels infants.