Cardelús retarda el salt al Mundial però confia debutar-hi l’any vinent

Diferents sensacions són les que ha anat sentint Xavi Cardelús al llarg de la temporada. Positives com l’experiència acumulada al Mundial de Supersport i el Campionat d’Europa de Moto2 i la suma de punts aconseguida, però també de negatives com la caiguda que va tenir que el va obligar a passar per quiròfan i no poder estar al màxim al tram final del curs, a més de perdre’s alguna cursa. El pilot andorrà fa balanç i pensa en donar el salt al Mundial de Moto2, però aquesta fita haurà d’esperar al 2019.



Aquesta era la primera ocasió que combinada dos campionats d’aquest nivell i el balanç que en fa és bo. «Dir que la temporada ha estat positiva no és un tòpic, sinó el reflex d’una valoració sincera de tot el que m’ha tocat viure als circuits al llarg d’aquest 2017. Possiblement, quant a alguns resultats, no ha estat tan bona com hauríem volgut a causa de diverses circumstàncies, però les classificacions finals queden en un segon terme a l’hora de confrontar-se amb el creixement que he experimentat com a pilot i tot el que he anat aprenent i millorant. Des d’aquest punt de vista, la valoració és realment bona», assegura Cardelús.

«Les classificacions finals queden en un segon terme a l’hora de confrontar-se amb el creixement que he experimentat»

Iniciava la temporada a l’Europeu, l’objectiu principal de la temporada fins que li va aparèixer l’oportunitat de participar també en Supersport al Mundial. En Moto2 va trobar-se amb una categoria exigent per la preparació dels pilots i els equips, amb l’afegit d’haver d’adaptar-se ràpidament a la nova màquina. «La temporada va començar amb una moto nova, la nova Kalex, i un equip, l’Stylobike, totalment nous per mi i la primera part de l’any i els seus resultats van reflectir el necessari procés d’adaptació. Classificacions al marge, al meu nou equip he aprés moltíssim quant a metodologia de treball, dinàmica d’equip, estratègia d’entrenaments i curses, i posada a punt de la moto. És una estructura fantàstica que s’ha bolcat amb mi i m’ha fet fer un pas endavant molt important com a pilot professional dins i fora dels circuits», mentre que la moto va evolucionar a mida que s’anava completant el calendari: «Ha anat millorant cursa rere cursa i ens hem anat adaptant l’un a l’altre a mida que passava el temps. Al principi em va sorprendre per la seva rigidesa i el que això implica quant al seu comportament i els canvis que havia de fer a la meva manera de pilotar i entendre-la, però poc a poc i amb l’ajut dels meus tècnics i el propietari de l’equip Stylobike, Valeriano Rodríguez, tot ha anat fluint. La millora de les meves voltes ràpides a la majoria de circuits és la mostra més clara de com hem progressat».



Al Mundial de Supersport va debutar-hi i va convertir-se en el primer andorrà en sumar punts en aquest esdeveniment, obtenint com a millors resultats la tretzena posició assolida a MotorLand i la catorzena a Qatar. Aquests resultats van ser «molt importants perquè es tracta d’un Campionat del Món i el nivell és molt alt». Al circuit d’Alcanyís «era la primera prova internacional de la meva carrera esportiva a la categoria de Supersport i el resultat va ser immillorable. Els dos punts afegits a Qatar van arrodonir l’any en el que crec que, si no m’hagués lesionat a Alemanya, hauria pogut acumular més punts malgrat que he disputat un nombre limitat de curses, ja que la prioritat ha estat sempre i continua sent, la categoria de Moto2».

Lesió que condiciona

Al mes d’agost patia una caiguda al warm-up de la cursa del Mundial de Supersport al circuit de Lausitzring, que li suposava la fractura múltiple al dit petit de la mà dreta, que el va fer passar pel quiròfan per operar-lo del metatarsià del peu. Acabant-se de recuperar, ja va pujar a la moto per competir tot i el dolor. «Encara no moc el dit petit de la mà dreta al cent per cent i continuo treballant per recuperar-lo totalment», assenyala Cardelús, remarcant que la lesió «m’ha impedit progressar més i aconseguir millors resultats a la segona part de la temporada. Ha estat un procés llarg i dolorós, però les caigudes formen part de la nostra activitat i cal assumir-les i sobreposar-se. El meu rendiment a l’última prova de l’Europeu de Moto2 a València ja va mostrar que malgrat no estar acabat del tot el procés de recuperació, aquest tema l’he superat bé».

El Mundial esperarà

Existia la possibilitat real que aquesta temporada servís a Cardelús per fer el salt al Mundial de cara a l’any vinent. Però el plantejament canvia i aquesta opció la deixen aparcada per al 2019. «Tot el que estem fent des del punt de vista de treball i evolució en tots els aspectes, apunta al Campionat del Món com a objectiu final, però cal anar pas a pas i no precipitar-se. Fa uns mesos vàrem explorar la possibilitat de fer el pas de cara a l’any que ve i tant per les circumstàncies com per planificació, l’opció que es va imposar és la de continuar un any més a l’Europeu i treballar pensant en plantejar el salt al Mundial al 2019», tot i que confien a poder fer alguna aparició: «La pròxima temporada ens plantegem disputar algunes curses com a wild card com a part de la planificació del nostre camí cap al campionat superior. Encara no està clar quines seran perquè ara mateix treballem per acabar de definir tota la temporada i els objectius esportius».

«Ens plantegem disputar algunes curses com a ‘wild card’ com a part de la planificació del nostre camí»

Amb el curs finalitzat, el pilot i el seu equip ja treballen en el que ha de ser la propera campanya. «Ara és moment d’acabar de definir estratègies. Amb l’equip Stylobike estem acabant de concretar el programa de curses i definint objectius i planificació de treball. A principis d’any vaig firmar amb ells un contracte d’un any amb opció a un segon i, al llarg dels pròxim dies, seurem per tancar aquest tema i deixar-lo totalment definit». L’opció «d’afegir a aquest programa algunes curses del Campionat del Món de Supersport no està descartada, però si l’afrontem, serà com a part del meu pla de treball i la meva evolució com a pilot. Competir sempre suma per millorar el nivell de pilotatge i conèixer nous circuits. Ara, però, estem en fase de plantejar el projecte i no hi ha res concretat», i per aquest motiu «vull ser prudent» en les seves manifestacions perquè «no m’agrada especular amb un fet tan seriós com la meva carrera esportiva».