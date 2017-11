Les estacions d’esquí obriran a mig gas, però amb bones perspectives

Tot està a punt perquè Vallnord i Grandvalira obrin les seves portes i encetin aquest cap de setmana la temporada d’esquí. Malgrat això, des de les dues estacions van detallar que obriran parcialment les pistes.



Des de Grandvalira van desestimar detallar el tant per cent de domini esquiable que es posarà en marxa aquest dissabte, quan obrirà les seves portes. «Ara tenim un equip tècnic sobre terreny que està avaluant la situació», van detallar fonts de Grandvalira. Així i tot, van ressaltar que obriran el màxim de domini esquiable possible. Això es deu al fet que volen que aquest cap de setmana sigui «un tast» abans del Pont de la Puríssima a Espanya, que tindrà lloc la setmana que ve. De cara aquest cap de setmana, Grandvalira també està estudiant si fa un forfet amb preu reduït. «Tot depèn del nombre de quilòmetres esquiables que obrim», van precisar des del domini.

Pel que fa a Vallnord preveuen posar en marxa al voltant del 45% de la pista esquiable i el 50% dels remuntadors. En el cas d’aquest domini tenen previst donar el tret de sortida demà. Al detall, en el cas de Pal Arinsal aquest cap de setmana estaran a punt el 45% de les pistes i disponibles un 40% dels remuntadors mecànics. A les estacions de la Massana s’oferiran demà un abonament reduït de 19 euros. En aquestes estacions estaran oberts serveis com les escoles d’esquí i d’snowboard, els jardins de neu, així com diferents espais gastronòmics. A més, els usuaris podran gaudir del Coll de la Botella, un nou punt d’accés a les pistes amb 1.100 m2 .

Entre els dos dominis hi haurà unes 2.300 persones treballant aquesta temporada d’hivern a les pistes

Les altres estacions que configuren el domini, Ordino-Arcalís, iniciaran la temporada amb el 45% de les pistes obertes, així com amb el 75% dels remuntadors en funcionament. En les estacions ordinenques l’usuari podrà adquirir el forfet per prop de 30 euros, per la qual cosa no hi haurà cap tipus de descompte.



Malgrat que tant Grandvalira com Vallnord no preveuen obrir al cent per cent el domini esquiable, es mostren optimistes amb el pronòstic de precipitacions. De fet, el servei de Meteorologia preveu que nevi en tot el país demà. Això, segons els dominis, podria implicar que es posessin en marxa més pistes i remuntadors del que està previst per ara. «El pronòstic meteorològic, amb previsió de nevades en les properes hores, fa que les dades sobre pistes i remuntadors pugui augmentar les properes jornades», va emfatitzar Vallnord en un comunicat.

Bons pronòstics

Els dos dominis, a més, van subratllar que es preveu que sigui un bon inici de temporada, ja que tenen força reserves per al pont de la Puríssima. Grandvalira, inclòs, va exposar que ja tenen moltes reserves per aquest cap de setmana. «Hi ha molt interès per començar la temporada. La gent té ganes de neu i ens consulta per telèfon o les xarxes socials», van indicar des de Grandvalira.

A les pistes, està gairebé tot a punt i el personal ja s’està instal·lant-se en els seus llocs de feina. En total, entre els dos dominis hi haurà uns 2.300 empleats. En el cas de Grandvalira aquesta temporada tindran 1.500 treballador. Aquest cap de setmana començaran els de plantilla fixa, unes 270 persones, i algun temporer. En concret, el domini tindrà aquest cap de setmana unes 300 persones treballant. Després, en el pont de la Puríssima se sumarà una segona fornada de temporers i el cent per cent de l’equip estarà en marxa per Nadal.



A Vallnord l’entrada dels treballadors també serà progressiva. En total, hi haurà 800 empleats i fins a l’1 de gener no estarà la plantilla completa.