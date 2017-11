L’Executiu declara d’interès nacional l’estació de la Gonarda

L’estació de la Gonarda és necessària per a les valls del nord

En justificació a la decisió presa, el ministre portaveu va recordar que la xarxa elèctrica de la Massana i Ordino s’alimenta actualment per les línies elèctriques connectades a l’Estació Transformadora d’Encamp, que es troben pràcticament «al límit de la seva capacitat». A més, «en vista dels increments» de consum elèctric que es registren anualment, el Govern considera que si no es crea aviat la nova estació, les dues parròquies es quedaran sense l’abastiment necessari d’energia elèctrica.

En relació als suggeriments dels veïns, Cinca no va voler detallar quins són els punts que s’han pres en consideració i que s’inclouran dins del projecte.

De fet, tal i com va avançar EL PERIÒDIC en l’edició del passat 2 d’octubre, el Govern ja es va comprometre a donar un aspecte d’habitatge a l’estació transformadora per integrar precisament l’estructura en el medi, seguint així la petició feta des del comú de la Massana.

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, va fer pública la decisió durant de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on també va assegurar que el projecte de construcció que elaborarà FEDA tindrà en consideració els diferents suggeriments que s’han fet des del comú massanenc i des dels mateixos veïns que s’han alçat en contra de la iniciativa.

El consell de ministres va aprovar ahir declarar projecte d’interès nacional la construcció de l’estació transformadora i repartidora d’energia (ETR) a la zona de la Gonarda, a la Massana. D’aquesta manera, es dona el sí definitiu a l’infraestructura, que –des de d’un inici– ha comptat amb la negativa i el rebuig per part d’una plataforma veïnal de la parròquia.

Per Estefania Gracia Ruiz

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació