Reconeixement a l’atenció i la seguretat laboral d’Andorra Telecom

Andorra Telecom ha rebut tres certificacions internacionals que avalen la protecció del medi ambient, la seguretat dels treballadors i l’atenció als clients de l’entitat. En relació a aquests reconeixements, el director general, Jordi Nadal, va destacar ahir que la primera certificació (ISO 9001) comporta molts beneficis per a la companyia, ja que «reconeix l’eficiència de l’organització i les relacions tant amb els clients com amb els proveïdors, i alhora, ens obliga a estar en permanent atenció per implementar solucions als punts de millora que l’avaluació continua permet detectar».

La segona certificació (ISO 14001), que fa referència al medi ambient, s’ha aconseguit a través d’un pla «de maneig ambiental que inclou els objectius, les fites i els procediments per aconseguir-les i la definició de responsabilitats la formació del personal, entre d’altres mesures», segons va remarcar Nadal.

Finalment, el tercer certificat (OHSAS 18001), avalua la seguretat dels treballadors de l’empresa i empreses externes que hi col·laboren. Aquest es basa en les polítiques que Andorra Telecom a dut a terme amb la voluntat de reduir al màxim els accidents d’empresa o malalties associades a l’activitat professional. Els tres reconeixements se sumen a l’obtinguda l’any passat al voltant de les directives de seguretat i de protecció de la informació.