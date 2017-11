El TC s’inhibeix del litigi entre la capital i Sant Julià

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat un recurs d’empara que havia presentat el Comú d’Andorra la Vella per un litigi que manté amb Sant Julià de Lòria per uns terrenys a la Margineda.



En concret, els fets es remunten el 10 de maig del 2012 quan el Comú de Sant Julià de Lòria va acordar aprovar un projecte de delimitació d’uns polígons d’actuació a la zona de la Margineda. Posteriorment, el Comú d’Andorra la Vella va presentar al·legacions al respecte perquè considerava que aquests terrenys estaven situats en la parròquia capitalina i, per tant, Sant Julià de Lòria no en podia fer objecte de delimitació atès que no era competent. No obstant això, el comú lauredià va desestimar aquestes al·legacions i va aprovar la delimitació el 18 de juliol.



Tot plegat, va portar a Andorra la Vella presentar un recurs d’alçada davant de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), Aquest organisme va resoldre l’11 de setembre del 2012 suspendre parcialment el decret impugnat, així com les actuacions, i va inhibir-se de la disputa territorial, ja que no era la jurisdicció competent.



Aquesta decisió va forçar als dos ens locals a portar la causa a la secció Administrativa del Tribunal de Batlles, que va desestimar el 22 de gener del 2016 les dues demandes i va declarar que la resolució de la CTU estava ajustada a dret.

Tribunal Superior / Les dues corporacions van portar aquest dictamen al Tribunal Superior de la Justícia, que va donar part de la raó al comú lauredià el 16 d’abril del 2016. En aquest sentit, Sant Julià de Lòria va argumentar que la CTU no podia inhibir-se sine die del recurs d’alçada presentat per Andorra la Vella ni tampoc del decret de l’ens lauredià per operar en aquests terrenys. El Superior va valorar que les normes reguladores del recurs administratius no permeten suspendre de manera indefinida la tramitació d’un recurs d’aquesta naturalesa. «Es poden prorrogar els terminis de presa de la decisió fins a la meitat del termini inicial, però no paralitzar sine die la tramitació del recurs», va destacar el Superior en la sentència. A més, hi va afegir que això impediria que es pogués aplicar la figura del silenci administratiu que estableix que «transcorregut un termini de dos mesos des de la interposició del recurs administratiu sense que s’hagi notificat la corresponent resolució, el recurs es considera desestimat i quedarà oberta la via jurisdiccional». Així doncs, el Superior va concloure que no es pot «paralitzar de forma indefinida el procediment, cosa que el faria inviable».



En aquest context, Andorra la Vella va presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional al·legant que hi va haver una presumpta vulneració dels drets d’un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada del dret. Ara bé, segons es va publicar ahir en el BOPA, el Constitucional va determinar desestimar aquest recurs perquè aquesta cort «no és una tercera instància destinada a revisar les decisions judicials». A més, obliga a la capital a assumir les costes processals.

EL PERIÒDIC va intentar ahir, sense èxit, parlar amb responsables dels dos comuns.