Els donants d’òrgans a no residents estaran coberts per la CASS

La CASS va aprovar dimarts passat concebre el dret a tenir una baixa en condicions de malaltia comuna als ciutadans del país que donin un òrgan a una persona no resident. Fins ara, la parapública no s’havia trobat amb cap cas que tingués aquestes condicions i, per tant, en les seves prestacions no es contemplava donar cobertura a aquells residents que volien donar un òrgan a algú forà. Però després d’una petició efectuada per un ciutadà del país (que precisament s’ajusta a la casuística descrita), la CASS ha valorat la situació i ha decidit que tant si es dona l’òrgan a algú d’Andorra com a algú estranger, s’ha de donar la baixa.

Des de l’Associació de transplantats i donants d’Andorra (Atida) se celebra dita decisió. Tot i això, segons va destacar ahir la seva presidenta, Núria Gras, encara queda feina a fer. I és que l’entitat manté la seva petició perquè la CASS cobreixi el 100% de la baixa als donants, així com que es permeti donar a Andorra, ja que actualment, «si un ciutadà es mor a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, no pot donar els seus òrgans». Aquestes i altres peticions s’han traslladat al Govern i s’espera que es puguin introduir a la nova llei de donació que s’està elaborant.