El comerç andorrà s’haurà d’adaptar a la revolució 4.0. Aquesta és la conclusió de l’apartat de turisme i comerç de les Jornades Inntec 2017 que es van realitzar ahir al Centre de Congressos i que continuaran durant el dia d’avui. L’acte, que ha estat organitzat per Actua, va comptar amb la presència del director d’Innovació i Desenvolupament de Negoci d’eBay, Jorge Herrero, qui va afirmar que «el repte per saber reciclar-se rau en l’adaptació. Saber on són els consumidors. I i és a Internet, doncs s’ha d’anar cap allà».

Herrero també va descriure quines seran les tendències que configuraran el comercç del futur. La primera és l’esclat de la intel·ligència artificial, cosa que permetrà que tots els usuaris rebin recomanacions totalment personalitzades. Hi haurà, segons Herrero, la consolidació de la realitat virtual i augmentada, malgrat que encara no està clar si s’aplicarà en ulleres o en els telèfons mòbils. També s’estan implantant el comerç global i una sostenibilitat més gran que es tradueix en la compra i venda d’articles de segona mà i l’economia col·laborativa amb casos com el de compartir cotxe i empreses com Blablacar.

Tot i això, l’encarregat d’inaugurar les jornades va ser el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, qui va destacar el paper d’Andorra com un país on provar noves tecnologies. Va fer un balanç dels projectes del seu ministeri com la mobilitat intel·ligent, la plataforma de pagament o l’energia solar.

D’altra banda, el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va recordar les accions que du a terme l’organisme i va apostar pel màrqueting segmentat i per treballar a través del component emocional amb la finalitat de millorar les vendes. Un aspecte, aquest últim, al qual es va referir un altre dels ponents, Jordi William, de BCN Turisme. Creu que la marca Andorra està consolidada i que no li serà difícil fer el canvi per poder adaptar-se a les noves tendències.