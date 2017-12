Una seixantena de vehicles a la Fiveco

Els envelats d’Explòria, situats al centre de la parròquia de Sant Julià de Lòria, acolliran aquest cap de setmana la segona edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió Ecosostenible (Fiveco), amb més d’una seixantena de vehicles de primeres marques procedents de quilòmetre zero, gerència, demostració i vehicles de lloguer. Els expositors oferiran als interessats la possibilitat de provar els vehicles i la novetat d’enguany és la presència dels nous cotxes elèctrics fabricats per Tesla.

Els concessionaris que oferiran els vehicles, entre els quals hi ha principalment turismes, motocicletes i furgonetes, estan integrats a l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA). Tots ells estaran ubicats al recinte A amb una capacitat de 1.500 metres quadrats, mentre que al recinte B hi haurà una exposició de més mig centenar de vehicles clàssics de tota mena aportats per l’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA). En aquest sentit, cal destacar que es faran sortides adreçades al públic en aquests vehicles pels voltants de la parròquia, i hi haurà un circuit tancat de patinets elèctrics per als més menuts.

La mostra s’emmarca dins dels objectius del Comú de Sant Julià de Lòria de dinamitzar i desenvolupar econòmicament i socialment la parròquia. Aquesta és la darrera de les fires que s’han celebrat a Explòria durant el mes de novembre. Els envelats d’Explòria estan situats al Prat Nou i al Prat Gran, davant de la seu administrativa de la corporació local laurediana.