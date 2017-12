La importància del canvi en la mobilitat com a eina de futur

Les jornades Inntec han servit per reflexionar i debatre sobre les iniciatives en l’àmbit de la mobilitat i l’enèrgia. Han posat de manifest la importància del canvi cap a una mobilitat sostenible com a eina de futur. Els experts han debatut, en una taula rodona, si el futur de la mobilitat urbana passa per una aposta del transport multimodal, pels transports alternatius com els cotxes d’autoconducció o vehicles elèctrics, pels sistemes de transport intel·ligent o bé pels serveis sota demanda. Andorra ha començat a treballar en aquest àmbit i ho està fent amb molta embranzida i amb la col·laboració de diverses empreses i organismes.

La segona sessió va arrencar ahir amb la benvinguda institucional de Jordi Blanes i Carles Casadevall, membres de la junta directiva d’ACTinn. El primer bloc de quatre ponències de la jornada ha estat dedicat a les ciutats del futur. Elisabet Faura, de l’empresa Arteks, ha presentat la ponència Tercera pell, humanitzem els espais. Faura ha explicat quins són els reptes i objectius marcats, d’aquí al 2020, per tal que la gran majoria dels edificis que es construeixin segueixin els paràmetres ideals d’eficiència energètica així com millorar les edificacions ja construïdes. Oriol Beal, de l’empresa Digital Transformer, ha ofert a tots els assistents una ponència sobre digitalització a la ciutat. L’enginyer ha destacat el pes que la innovació i les noves tecnologies tenen, actualment, en totes les empreses que tenen per objectiu créixer i millorar. Cal oferir nous productes i serveis contínuament per tal de no quedar-se enrere a través de la digitalització.

Ha tancat el bloc de ciutats del futur Jordi Llovera, de l’empresa Enginesa. La seva ponència, Aplicacions Smart City a la remodelació de les avingudes Meritxell i Carlemany, ha generat un gran interès. Llovera ha posat com a exemple la remodelació d’un edifici de l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella on els enginyers poden controlar que tot funcioni, amb el mòbil. La remodelació es va dur a terme sense haver de desallotjar els veïns. El treball va ser premiat a la Conferència Mundial del Canvi Climàtic de París (COP21).