Previsió d’ocupació del 80% al Pirineu pel pont de la Puríssima

L’ocupació dels allotjaments turístics al Pirineu pel pont de la Puríssima, entre el 5 i el 10 de desembre, estarà al voltant del 80%, segons les previsions que va anunciar ahir el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Un percentatge que pot créixer encara per l’obertura aquests dies de les estacions d’esquí. En canvi, del 2 al 4 de desembre s’esperen xifres molt menors.

Cal recordar que ahir va estrenar la temporada La Molina. Avui tenen previst fer-ho Port Ainé, Espot i Boí Taüll; i demà, Port del Comte, Vall de Núria i Vallter 2000. En tots els casos, tan sols amb una part de les pistes obertes. De la seva part, Masella i Baqueira-Beret ja han funcionat al llarg d’aquest novembre; en el cas de l’estació cerdana, des del passat dia 10, i en el de l’aranesa, des del dia 18.

En esquí nòrdic, Tavascan arrencarà demà. De la seva part, Lles, Aransa, Sant Joan de l’Erm i Virós-Vallferrera preveuen començar dimecres vinent. També s’hi podrien afegir Tuixent-la Vansa i Guils-Fontanera. En tots els casos, els complexos de fons estan pendents de les nevades de les properes hores per determinar si ja obriran els circuits o bé només posaran en marxa la resta de serveis turístics.

El director del Patronat, Juli Alegre, destaca que enguany no es tractarà tant de dos ponts sinó d’un «aqüeducte», ja que permetrà poder enllaçar fins a nou dies festius, amb només tres dies laborables. El fet que enguany la festivitat de la Puríssima s’escaigui en divendres afavorirà que la millor ocupació es produeixi en el segon tram festiu, entre el 5 i el 10 de desembre. Segons Alegre, la previsió serà molt millor que la del pont de l’any passat, quan amb els mateixos dies festius, però situats en diferents dies en el calendari, la mitjana d’ocupació al Pirineu va ser del 60% entre els dos ponts, informa RàdioSeu.

I és que, com sol passar pel pont de la Puríssima, els nivells d’ocupació turística dependran molt directament de l’oferta de neu, segons Alegre. Als complexos hivernals s’espera l’arribada de noves nevades que, sumades a la posada en marxa dels canons gràcies al fred intens, pot millorar l’oferta.