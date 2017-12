Gutiérrez, 14a al segon eslàlom de Funesdalen

Millora de Mireia Gutiérrez en el segon eslàlom de Copa d’Europa de Funesdalen. Després de l’incident que va patir a la primera cursa del campionat continental a l’estació sueca, amb sortida de pista inclosa, en la segona no va patir problemes per concloure a la 14a posició.



Al final de la primera mànega ocupava el 12è lloc provisional, per perdre’n dos en la següent i finalitzar amb un temps d’1.42,27 minuts. La guanyadora va ser l’alemanya Marina Wallner amb 1.40,32. La van acompanyar al podi l’austríaca Katharina Gallhuber (1.40,52) i la sueca Ylva Staalnacke (1.40,77). Gutiérrez va sumar en aquesta prova 18 punts de la Copa d’Europa. «Les dues mànegues estan ben esquiades, però ha faltat arriscar més en les línies i per tant està lluny del que realment pot fer», assenyalava Roger Vidosa, tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí.

Entrenaments de Copa del Món

En la primera sessió d’entrenaments oficials de descens de la Copa del Món de Beaver Creek (Estats Units), Joan Verdú va concloure a la 72a posició amb un registre d’1.46,82. Per la seva part, Marc Oliveras va ser 83è amb 1.47,99. El més ràpid va ser el francès Adrien Theaux (1.42,33), seguit pel seu compatriota Johan Clarey (1.42,58) i l’italià Peter Fill (1.42,71).

Top 10 per a Esteve

L’estació noruega de Geilo acollia el primer gegant FIS, amb Àxel Esteve com l’andorrà més destacat. Va finalitzar 10è amb un registre d’1.42,66. Josh Alayrach va ser 32è (1.45,11), Àlex Rius 59è (1.47,50) i Albert Pérez 71è (1.49,14). Xavi Salvadores quedava eliminat a la segona mànega i Matías Vargas a la primera. El guanyador va l’alemany Julian Rauchfuss amb 1.41,52. Carmina Pallàs va ser 21a (1.51,91), Laura Arnabat 39a (1.55,29), Clàudia Mijares 46a (1.55,95) i Xènia Rodríguez 69a (2.01,33). Zoe Ramírez no va finalitzar la primera mànega. Es va imposar l’eslovaca Sona Moravcikova (1.47,04).

Estévez, 7a a Pitztal

L’estació austríaca de Pitztal albergava la segona prova de la Copa d’Europa de boardercross, amb Maeva Estévez classificant-se al 7è lloc. L’andorrana guanyava les sèries de vuitens i quarts de final. A semis el vent va perjudicar els seus interessos i va concloure quarta. A la final petita va ser tercera, sumant 180 punts. El triomf va ser per a l’estatudinenca Faye Gulini. «Estic molt contenta perquè tenia un riding molt bo i sé que podia haver entrat si no hagués passat això del vent. En una carrera on no hi hagi les de Copa del Món, que durant la temporada no tenen per què ser-hi, hagués estat a la final. Això em dona molta confiança per a les pròximes carreres. És un bon debut de Copa d’Europa de principi de temporada», indicava Estévez.