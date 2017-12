Renovació de Koldo

Les dues parts volien arribar a un acord i així és fàcil arribar a una entesa. Koldo Àlvarez seguirà al capdavant de la selecció absoluta de cara a la Lliga de les Nacions de nova creació per part de la UEFA, i de la fase de classificació per a l’Eurocopa. La intenció del mateix tècnic i de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) és continuar amb l’evolució que ha tingut l’equip els darrers anys, que va significar recentment en la fase pel Mundial que tornés a sumar punts i sobretot, la tan esperada segona victòria oficial, acabant amb més d’una dècada de derrotes.

Koldo: «És una satisfacció molt gran pel reconeixement que suposa cap a la feina que desenvolupem»

El tècnic va agafar el càrrec el 2010 i l’actual contracte conclourà al final de la fase per a l’Eurocopa del 2020. Les dues parts «volíem continuar», admet Koldo, fet que comporta que no fos complicada l’entesa. Tenir l’oportunitat de continuar «és una satisfacció molt gran pel reconeixement que suposa cap a la feina que desenvolupem, però al mateix temps també és una responsabilitat molt gran per la confiança posada en nosaltres per part de la junta directiva». Torna a encarar una fase de classificació,que serà la seva cinquena, però també serà l’encarregat de dirigir el combinat a la Lliga de les Nacions, on es trobaran en el mateix grup amb equips d’un coeficient similar, que ha de comportar més igualtat entre uns i altres: «A la nova competició intentarem ser més competitius i que ens doni encara més arguments de cara a la fase de classificació de l’Eurocopa, on volem seguir creixent».

Joc i resultats

En el camí al Mundial de Rússia la selecció va fer història, aconseguint quatre punts, amb una victòria sobre Hongria i un empat amb les illes Fèroe. A més, en un amistós va vèncer a domicili a San Marino. «Hi ha hagut altres anys on també hem estat força bé i hem estat en disposició de puntuar abans, però no es va poder aconseguir», assegura Koldo, que quan va agafar les regnes de l’equip es trobava a la 202a posició del rànquing FIFA. Ara, està a la 139a. Tot el que s’ha recollit en aquesta darrera fase «és fruit de la feina, del compromís que mostren sempre els jugadors. És del tot merescut» i s’ha de «valorar sempre amb quina mena d’equips ens enfrontem», amb la diferència de nivell evident en la majoria d’ocasions. A l’Estadi Nacional és on es veu la millor versió, mentre que a domicili «és on hi ha més marge de millora». Per continuar endavant «la il·lusió és una de les coses més importants», i d’aquest sentiment no n’hi falta.



A l’altra banda de la negociació, per a la FAF la decisió va ser fàcil «vista la feina que està fent. La selecció ha fet una progressió molt gran, però no només l’absoluta, sinó també les que venen per darrere», assegura el president de l’ens, Víctor Santos, que no destaca únicament els punts obtinguts, sinó tota la tasca realitzada en diferents facetes, no només ara. «Els hem aconseguit en aquesta última fase, però això no és una feina només els darrers temps, sinó de molts anys. Aquests punts que vam obtenir s’han de valorar molt, perquè és el fruit del sacrifici de molta gent. Hem de tenir sempre molt clar qui som i qui són els que ens enfrontem». A l’Estadi Nacional «ens hi hem fet molt forts i amb els resultats ho hem demostrat», mentre que «fora també n’hem tret de positius tot i no sumar cap punt. Hem de continuar creixent i estic segur que en no massa temps també tindrem alguna alegria».



Aposta decidida

L’evolució del futbol nacional és evident per al president de la FAF: «Anem pel bon camí. No ens podem comparar amb les potències del futbol, és una realitat. Els nostres jugadors treballen i després van a entrenar, i s’enfronten a professionals que només es dediquen al futbol i que són els millors del seu país. No tenim les mateixes condicions que ells. Si les tinguéssim, llavors podríem començar a comparar. El que fan els nostres jugadors té molt mèrit». I més quan observa la manera de funcionar dels tècnics rivals quan s’han de trobar amb Andorra. El respecte ha augmentat significativament, ja no són partits on els punts estan assegurats. «Ens arriben sempre inputs de la bona feina que estem fent. Una prova és com afronta el rival els partits contra nosaltres. Els entrenadors ja no se la juguen quan s’enfronten a Andorra i posen al camp tota l’artilleria. Això vol dir que ens respecten molt», assegura Santos.

Santos: «Els entrenadors ja no se la juguen quan s’enfronten a Andorra i posen al camp tota l’artilleria»

Però no només valora el que està assolint l’absoluta, sinó també els combinats de totes les categories, com el cas de la sub-21 i inferiors. «Estic segur que en poc temps donarem alguna campanada. El creixement que s’està fent en aquestes categories és grandíssim. Abans sempre rebíem pallisses i ara això ja no passa», no dubta en afirmar el dirigent, que veu futur amb la saba nova que està pujant. «La joventut que ve pel darrere arriba amb molta força i està donant els seus fruits. Aquesta és la via a seguir. La base està fent uns progressos impressionats i volem seguir així, perquè cap país no arriba enlloc sense base. Si no se la cuida, més endavant no tindrà jugadors per competir. Hi posem tots els esforços i el treball és de baix fins a dalt».