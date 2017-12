La línia elèctrica entre Encamp i les valls del Nord està al 98%

El director de la distribuïdora elèctrica Nord Andorrà, David Forné, es va mostrar ahir satisfet per la decisió del Govern de declarar projecte d’interès nacional la construcció de l’Estació Transformadora i Repartidora (ETR) de l’Aldosa de la Massana. Forné va assegurar que la infraestructura és molt necessària perquè permetrà posar fi al dèficit energètic que tenen les valls del Nord, ja que actualment la connexió entre Nord Andorrà i FEDA que es fa a través de l’ETR d’Encamp està al 98% de la seva capacitat, segons informa l’ANA.

La construcció de la nova ETR permetrà multiplicar la potència a les parròquies de la Massana i d’Ordino per quatre, ja que es passarà de subministrar 20.000 a 110.000 volts. D’aquesta manera, els abonats a Nord Andorrà tindran la possibilitat de poder ampliar les seves potències contractades i veure millorat el servei.

Malestar dEls veïns

La plataforma de veïns de l’Aldosa continua molesta amb la construcció de l’estació. Malgrat que el Govern va assegurar dimecres passat que es tindran en consideració alguns suggeriments del col·lectiu, des de la plataforma es va destacar ahir que l’ETR continua sent «un atemptat contra els ciutadans» i que en cap moment s’ha parat atenció les seves proposicions, ja que la seva demanda principal és que es canviï la ubicació de la infraestructura.

Per ara, la plataforma està estudiant la situació amb un advocat i en funció de com avancin les trobades amb l’Executiu decidiran si endegar o no alguna acció judicial o si buscar una altra via de reivindicació.

En relació al malestar dels veïns, Forné va assegurat que s’han fet moltes reunions amb ells per intentar fer-los partícips del projecte i que «fins i tot s’ha fet una comissió d’arquitectura per tal que ells puguin participar de les decisions». A més, va afirmar que els altres emplaçaments proposats pels veïns «no són viables ni tècnica ni econòmicament», i que la ubicació escollida no comportarà cap problema mediambiental ni per a la salut dels veïns. Tanmateix, va recordar que la línia de 110.000 volts que ha d’unir aquesta infraestructura amb l’ETR d’Encamp ja està preparada i que arriba fins a la zona de la Gonarda, per tant, «no tindria sentit canviar la ubicació».

D’altra banda, en una entrevista a EL PERIÒDIC, la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, va remarcar que en les diferents reunions mantingudes en el marc de la comissió d’arquitectura esmentada en cap moment ha «vist malestar» per part dels veïns. De fet, va puntualitzar que malgrat que el col·lectiu «continua insistint que no està a favor de la nova estació transformadora, hem sigut capaços d’asseure’ns a parlar, compartir i millorar el projecte per respondre al màxim els seus neguits».

En relació a la ubicació, la ministra de Medi Ambient va destacar que ja s’han estudiat totes les possibilitats i que no és viable posar l’estació més endins del bosc, perquè suposaria «un impacte mediambiental molt més gran i es talarien molts arbres».